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В Белгородской области создадут Центр туризма и гостеприимства

22 сентября 2021, 10:04
Фото: Бел.Ру
Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вячеслав Гладков. Устав и директор организации должны появиться к 27 сентября.

В регионе появится областное государственное автономное учреждение «Центр туризма и гостеприимства Белгородской области».

Основной целью нового ОГАУ станет обеспечение «эффективной реализации отдельных полномочий органа исполнительной власти Белгородской области, осуществляющего государственное управление и проведение государственной политики в сфере туризма на территории Белгородской области».

Функции и полномочия учредителя организации будет осуществлять управление по туризму Белгородской области.

В управлении до 27 сентября должны разработать и утвердить устав ОГАУ по согласованию с региональным департаментом имущественных и земельных отношений. К этой же дате утвердят госзадание организации, состав наблюдательного совета и назначат директора.

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#Новости#Центр туризма#Постановление правительства#Эксклюзив#Экономика
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