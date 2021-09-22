В Белгородской области создадут Центр туризма и гостеприимства

В регионе появится областное государственное автономное учреждение «Центр туризма и гостеприимства Белгородской области».
Основной целью нового ОГАУ станет обеспечение «эффективной реализации отдельных полномочий органа исполнительной власти Белгородской области, осуществляющего государственное управление и проведение государственной политики в сфере туризма на территории Белгородской области».
Функции и полномочия учредителя организации будет осуществлять управление по туризму Белгородской области.
В управлении до 27 сентября должны разработать и утвердить устав ОГАУ по согласованию с региональным департаментом имущественных и земельных отношений. К этой же дате утвердят госзадание организации, состав наблюдательного совета и назначат директора.