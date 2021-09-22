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Posted 22 сентября 2021, 10:59

Published 22 сентября 2021, 10:59

Modified 18 сентября 2022, 12:18

Updated 18 сентября 2022, 12:18

«Стальное дерево» помогло открыть компьютерный класс для обучения инвалидов по зрению

22 сентября 2021, 10:59
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Новости компаний
В Центре реабилитации инвалидов по зрению Старооскольского общества слепых открыт специальный класс «Тифло NET», в котором инвалиды по зрению будут обучаться компьютерной грамоте с помощью специальных средств, обеспечивающих незрячим и слабовидящим людям возможность самостоятельного использования обычного компьютера.

Проект стал одним из победителей программы «Стальное дерево», которую реализуют при поддержке Стойленского ГОКа и благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера НЛМК.

На грантовые средства в размере 300 тысяч рублей приобрели мониторы, процессоры, жесткие диски и другие необходимые комплектующие, а также специальную программу экранного доступа и наборы наклеек для маркировки клавиатуры азбукой Брайля. С открытием компьютерного класса 30 инвалидов по зрению получили возможность освоить работу на компьютере — пользоваться различными программами, читать книги, общаться с другими людьми, участвовать в информационном обмене, обучении и т. д.

В нашей организации состоит более 400 инвалидов по зрению. Думаю, что с новым оборудованием сможем увеличить охват нашей аудитории и улучшить качество преподавания. Отмечу, что в Белгородской области только в нашем компьютерном классе преподает инвалид по зрению, в этом случае взаимопонимание и восприятие информации в процессе обучения лучше, соответственно эффективность обучения выше.Игорь Чертов, автор проекта, председатель Старооскольской МО ВОС

На торжественной презентации проекта «Тифло Нет» члены организации показали небольшой самодеятельный концерт. Больше фото с мероприятия смотрите в нашем фотоальбоме в социальной сети Вконтакте.

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