«Стальное дерево» помогло открыть компьютерный класс для обучения инвалидов по зрению

На грантовые средства в размере 300 тысяч рублей приобрели мониторы, процессоры, жесткие диски и другие необходимые комплектующие, а также специальную программу экранного доступа и наборы наклеек для маркировки клавиатуры азбукой Брайля. С открытием компьютерного класса 30 инвалидов по зрению получили возможность освоить работу на компьютере — пользоваться различными программами, читать книги, общаться с другими людьми, участвовать в информационном обмене, обучении и т. д.