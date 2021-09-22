Сотрудник белгородской колонии за взятку избавил осуждённого от взыскания

43-летнего жителя Алексеевки обвиняют в получении взятки до десяти тысяч рублей по части 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса.
По версии следствия, в апреле 2021 года начальник отряда отдела по воспитательной работе ИК-4 согласился за взятку сделать документы о досрочном снятии с осуждённого наложенного взыскания.
Сотрудник колонии написал и подписал рапорт о поощрении. Его рассмотрели и сняли с осуждённого дисциплинарное взыскание.
В июне 2021 года на счёт сотрудника УФСИН поступило 8055 рублей за совершение незаконных действий. Уголовное дело направили для рассмотрения в Алексеевский районный суд.