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Сотрудник белгородской колонии за взятку избавил осуждённого от взыскания

22 сентября 2021, 14:46
Фото: Бел.Ру
На мелкой взятке попался сотрудник ИК-4 в Алексеевке. На его счёт поступило чуть больше 8 тысяч рублей за услугу.

43-летнего жителя Алексеевки обвиняют в получении взятки до десяти тысяч рублей по части 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса.

По версии следствия, в апреле 2021 года начальник отряда отдела по воспитательной работе ИК-4 согласился за взятку сделать документы о досрочном снятии с осуждённого наложенного взыскания.

Сотрудник колонии написал и подписал рапорт о поощрении. Его рассмотрели и сняли с осуждённого дисциплинарное взыскание.

В июне 2021 года на счёт сотрудника УФСИН поступило 8055 рублей за совершение незаконных действий. Уголовное дело направили для рассмотрения в Алексеевский районный суд.

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#Новости#Алексеевка#Колония#Взятка#Происшествия
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