Сотрудник белгородской колонии за взятку избавил осуждённого от взыскания

На мелкой взятке попался сотрудник ИК-4 в Алексеевке. На его счёт поступило чуть больше 8 тысяч рублей за услугу.

43-летнего жителя Алексеевки обвиняют в получении взятки до десяти тысяч рублей по части 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса. По версии следствия, в апреле 2021 года начальник отряда отдела по воспитательной работе ИК-4 согласился за взятку сделать документы о досрочном снятии с осуждённого наложенного взыскания. Сотрудник колонии написал и подписал рапорт о поощрении. Его рассмотрели и сняли с осуждённого дисциплинарное взыскание. В июне 2021 года на счёт сотрудника УФСИН поступило 8055 рублей за совершение незаконных действий. Уголовное дело направили для рассмотрения в Алексеевский районный суд. Материалы по теме В Белгородской области бывшего сотрудника Ростехнадзора осудили на 2,5 года за взятку Бывший замруководителя белгородского Ростехнадзора признал вину в получении взятки Адвокат обвиняемого в тяжких преступлениях попался на даче взятки следователю