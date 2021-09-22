«Почта России» назвала действия работницы, кидавшей посылки в кабинете, недопустимыми

21 сентября в соцсетях появилось видео, где работница отделения «Почты России» на улице Садовой в Белгороде сканировала пакеты с содержимым, а затем кидала их в край отделения. Для разъяснения ситуации редакция ИА «Бел.Ру» обратилась в почтовую службу.
Такое обращение с посылками абсолютно недопустимо. Сейчас мы решаем, какие меры применить к сотруднице на видео. пресс-служба «Почты России»
Также в почтовой службе сообщили, что после случившегося для всех сотрудников «Почты России» региона проведут дополнительный инструктаж, чтобы исключить подобные ситуации в будущем.
Стоит отметить, что если человек получил посылку с повреждением, то он может получить за это компенсацию. Для этого ему нужно открыть посылку вместе с оператором, составить акт и написать заявление на возмещение.
Ранее белгородцы жаловались, что отделение «Почты России» на улице Первомайской работало по странному графику: 5 августа — выходной, 6 августа — работа до обеда, а 7 августа отделение работало до двух с половиной часов. В организации тогда заявили, что график изменился из-за продолжительных больничных сотрудников.
Чуть позже стало известно, что в филиале сокращают 34 сотрудника по контролю кассовых операций. В УФПС рассказали, что они продолжают работать и никого по инициативе работодателя не увольняли. Тогда проверку проводили прокуратура и Госинспекция труда.
В сентябре жители Дубового рассказали, что их отделение почты работает только два часа утром и 2,5 часа после обеда. «Почта России» объяснила странный график нехваткой сотрудников.