Как утепление фасадов убирали из перечня обязательных работ при капремонте домов

Этот перечень также включает в себя ещё несколько пунктов. Как следует из закона Белгородской области от 31 декабря 2013 года № 173, который регулирует систему финансирования работ и услуг в многоквартирных домах региона, в перечень работ входит то самое утепление и ремонт фасадов, установка коллективных (общедомовых приборов учёта), обустройство пандусов для людей с ограниченными возможностями здоровья и в целом реконструкция МКД.