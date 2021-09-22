Как утепление фасадов убирали из перечня обязательных работ при капремонте домов

С 2019 года в Белгородской области при выполнении капитального ремонта многоквартирных домов прекратили утеплять фасады. Как рассказал руководитель региона Вячеслав Гладков в соцсети, работы свернули из-за дороговизны и продолжили реконструировать здания по другим правилам.
Жители, которые каждый месяц платили внушительные суммы за будущую реконструкцию, не поняли таких новшеств и принялись жаловаться во все инстанции.
В ответе на запрос ИА «Бел.Ру» региональные чиновники заверили журналистов, что в период с 2019 по 2020 годы утепление фасадов не производилось, поэтому без тёплых стен остались жильцы 94 многоквартирных домов. Однако в правительстве заявили, что действие программы по этому направлению не прекращалось. Тогда в чём причина?
Как оказалось, причина кроется совсем в другом. В региональном правительстве отметили, что при организации капитального ремонта для каждого дома рассчитывается определённая сумма (или лимит), которую собственники должны собрать за 30-летний период реализации программы. Сбрасываются жильцы ежемесячно по сумме, указанной в платёжке.
В ответе на официальный запрос «Бел.Ру» Фонд содействия реформированию ЖКХ региона заявил, что в список обязательных работ при капремонте входит:
Этот перечень также включает в себя ещё несколько пунктов. Как следует из закона Белгородской области от 31 декабря 2013 года № 173, который регулирует систему финансирования работ и услуг в многоквартирных домах региона, в перечень работ входит то самое утепление и ремонт фасадов, установка коллективных (общедомовых приборов учёта), обустройство пандусов для людей с ограниченными возможностями здоровья и в целом реконструкция МКД.
Однако 26 декабря 2017 года облдумой был принят закон, в котором заявлено убрать слово «утепление» и оставить только «ремонт фасадов». Из этой же поправки следует, что утепление фасада возможно лишь в случае необходимости, подтверждаемой энергетическим обследованием МКД, которое провели в соответствии с законом об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. Документ подписал экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко 9 ноября 2017 года.
В обосновании к поправкам указывается, что белгородский закон привели к соответствию с обновлённым федеральным, а также чтобы в области не возникало случаев, когда дома утепляют без причины.
(Прежний — прим. ред.) закон позволяет гражданам толковать норму как перечень обязательных работ […] и порождает необоснованные требования в адрес регионального оператора об утеплении фасада каждого дома. При этом возможности оператора профинансировать мероприятия при капитальном ремонте ограничены минимальным размером взноса. отметили в обосновании
В свете этой поправки становится понятно, почему в ответе ИА «Бел.Ру» чиновники правительства заявили, что программа утепления не прекращалась. Получается, что работы стали доступны тем, кто может позволить себе потратить деньги на проведение экспертизы?
Если верить данным Фонда содействия реформированию ЖКХ региона, которые указаны на официальном сайте ведомства, то в 2021 году размер минимального взноса составляет 8 рублей 95 копеек на 1 метр общей площади помещения в месяц для домов с лифтами, а для зданий без подъёмного оборудования сумма равна 8 рублям 75 копейкам. Средства направляются на выполнение, в первую очередь, обязательных работ, а только потом — желаемых.
Когда деньги собраны и пришло время капремонта МКД, встаёт вопрос о возможных дополнительных взносах. Ведь если хочешь тёплые стены, то докажи, что у тебя дома холодно. Отталкиваясь от этого, программу реконструкции можно и расширить, а лимит — увеличить.
Утепление фасадов делали вплоть до 2019 года, а после без тёплых стен остались жильцы 94 многоквартирных домов, которые начали бить тревогу.
Руководитель региона Вячеслав Гладков после большого количества жалоб поручил возобновить утепление фасадов при капремонте в МКД. Так, за 1,7 млрд рублей в этом году должны утеплить 192 дома, а в 2022-м — 184 здания за 2,5 млрд рублей. Источником финансирования работ выступает бюджет областного правительства.
Также эти деньги направят на установку индивидуальных тепловых пунктов, которые позволят регулировать степень интенсивности подачи тепла в зависимости от погоды.
Власти намерены подготовить программу по утеплению фасадов многоквартирных домов на ближайшие пять лет.