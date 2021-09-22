БелГУ закупает кроликов на миллион рублей для проведения научных исследований

О правилах гуманного обращения с лабораторными животными, а также Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей, говорил и директор Центра клинических и доклинических исследований НИУ «БелГУ», доктор медицинских наук, профессор Михаил Покровский. По закону производство качественных лекарств на фармацевтических предприятиях требует проведения доклинических исследований, а альтернативы животным пока не существует.