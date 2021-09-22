БелГУ закупает кроликов на миллион рублей для проведения научных исследований

Заказчиком выступил Белгородский государственный национальный исследовательский университет. Поставка животных необходима в научно-исследовательских целях. На закупку лабораторных животных готовы выделить 995 тыс. рублей. Ценовые предложения принимаются до 27 сентября.
Всего планируется закупить 334 белые самки породы HYCOLE PS французской селекционной линии. Животные должны быть здоровыми, с документами, подтверждающими отсутствие у них патогенных агентов.
Согласно требованиям технического задания, лабораторные животные должны содержаться в специализированном питомнике на расстоянии не более 35 км от Белгорода. Организация должна иметь ветеринарное удостоверение, подтверждающее ветеринарно-санитарные условия для выращивания и разведения лабораторных животных, а также ветеринарное свидетельство о наличии прививок и лабораторных исследований, отметку о благополучии района по острым инфекционным болезням.
Каждому кролику необходимо выделить клетку с кормушкой, трубами поения, ниппельными поилками и перегородками с задвижкой. В зале должна быть система автоматического регулирования микроклимата для поддержания теплового режима и влажности, соблюдения режима светового дня. Питомник также обеспечивает двухразовое питание сухим полнорационным комбикормом для кроликов.
В течение 30 дней после заключения договора научные сотрудники НИУ «БелГУ» должны иметь доступ к животным с 8:00 до 19:00, осуществлять на территории питомника мероприятия, связанные с фармакологической синхронизацией овуляции, регулярного контроля эстрального цикла, взятие яйцеклеток и проведения хирургических манипуляций экстракорпорального введения зигот в рога матки.
Напомним, с 2017 года при научно-исследовательском институте фармакологии живых систем НИУ «БелГУ» работает виварий. Строительство экспериментально-биологической клиники велось с 2015 года на территории ботанического сада НИУ «БелГУ». В данный момент в нём функционирует высокотехнологичное оборудование, специальные боксы для мышей и крыс, на которых испытывают лекарственные препараты.
Необходимость создания вивария подчёркивал Алексей Хмыров — главный ветеринарный инспектор Белгородской области. По словам руководителя управления ветеринарии, все препараты должны проходить токсикологические исследования. Только применение препаратов на лабораторных животных позволяет оценить их влияние на организм и токсичность веществ. Все исследования проводятся гуманными методами, которые прописаны в законодательстве.
О правилах гуманного обращения с лабораторными животными, а также Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей, говорил и директор Центра клинических и доклинических исследований НИУ «БелГУ», доктор медицинских наук, профессор Михаил Покровский. По закону производство качественных лекарств на фармацевтических предприятиях требует проведения доклинических исследований, а альтернативы животным пока не существует.
Так, например, белгородские учёные вместе со специалистами Института биологии РАН смогли создать линию гуманизированных мышей, чувствительных к заражению COVID-19. Исследования на лабораторных животных позволили проводить ускоренное тестирование новых вакцин и лекарств, изучать влияние заболевания на отдельные органы, а также оценить воздействие SARS-CoV-2 на мужское бесплодие.