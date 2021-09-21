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Росприроднадзор нашёл на белгородской Агрофирме «Русь» природоохранные нарушения

21 сентября 2021, 12:36
Фото: pixabay.com
Юридические и ответственные должностные лица агропредприятия оштрафованы на общую сумму 400 тыс. рублей, сообщает региональный Росприроднадзор.

Инспекторы Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора провели плановую выездную проверку птицефабрики АО Агрофирма «Русь», расположенной в селе Бехтеевка Корочанского района. В ходе проверок специалисты выявили нарушения природоохранного законодательства.

Агрофирма нарушила правила охраны окружающей среды, атмосферного воздуха и обращения с отходами. В отношении юридических и ответственных должностных лиц агропредприятия вынесены постановления о назначении административных наказаний на сумму 400 тыс. рублей.

Напомним, что недавно природоохранные нарушения выявили на свинокомплексе «Белгранкорма» в Яковлевском горокруге. Решается вопрос о привлечении компании к административной ответственности. На месте сотрудники прокуратуры и регионального экоохотнадзора нашли неподготовленные и не ограждённые по периметру лагуны, сорняки вокруг них.

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