Росприроднадзор нашёл на белгородской Агрофирме «Русь» природоохранные нарушения

Напомним, что недавно природоохранные нарушения выявили на свинокомплексе «Белгранкорма» в Яковлевском горокруге. Решается вопрос о привлечении компании к административной ответственности. На месте сотрудники прокуратуры и регионального экоохотнадзора нашли неподготовленные и не ограждённые по периметру лагуны, сорняки вокруг них.