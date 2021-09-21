Дмитрий Комбаров считает, что «Спартаку» слишком дорого будет увольнять Виторию

«Явно нужно что-то менять. Я бы на месте руководства намного раньше бы начал задумываться о смене главного тренера. Результат сам за себя говорит. Я не понимаю даже, что проповедует этот тренер. Может его увольнять слишком дорого, поэтому все так», - приводит слова Дмитрия «Советский спорт», ссылаясь на РБК.