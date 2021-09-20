Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших в Перми

Posted 20 сентября 2021, 12:57
Published 20 сентября 2021, 12:57
Modified 1 декабря, 08:37
Updated 1 декабря, 08:37
По словам Гладкова, новость о жестоком нападении на Пермский государственный университет стала огромным потрясением.
От лица всех белгородцев и от себя лично приношу соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления.Вячеслав Гладков
Глава региона добавил, что для того, чтобы избежать и предотвратить трагедии в учебных заведениях Белгородской области, необходимо работать уже сейчас. Поэтому в регионе начнут усиливать систему безопасности в образовательных объектах.
Гладков добавил, что часть работы уже провели после трагедии в Казани. Тогда на модернизацию системы обеспечения безопасности и ограничения доступа в школьные и дошкольные учреждения, учреждения культуры, образования, спорта заложили большие средства.
Сегодня при рассмотрении бюджета по каждому району мы заложили эти средства, определили муниципалитеты, где работы нужно выполнить в первую очередь, и согласовали это с силовыми структурами. Поручил секретарю Совета безопасности провести дополнительные проверки всех объектов. В среду подведём итоги на заседании антитеррористической комиссии.Вячеслав Гладков
Напомним, стрельба у здания Пермского государственного национального исследовательского университета произошла 20 сентября. Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях, кто-то выпрыгивал из окон.
По предварительным данным, стрелявший с огневыми ранениями находится в реанимации.