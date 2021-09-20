Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших в Перми

Сегодня при рассмотрении бюджета по каждому району мы заложили эти средства, определили муниципалитеты, где работы нужно выполнить в первую очередь, и согласовали это с силовыми структурами. Поручил секретарю Совета безопасности провести дополнительные проверки всех объектов. В среду подведём итоги на заседании антитеррористической комиссии.Вячеслав Гладков