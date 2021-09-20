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Posted 20 сентября 2021, 12:57

Published 20 сентября 2021, 12:57

Modified 1 декабря, 08:37

Updated 1 декабря, 08:37

Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших в Перми

20 сентября 2021, 12:57
Сюжет
Губернатор
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» пост, в котором выразил соболезнования родным и близким погибших в Пермском государственном университете. Чтобы избежать и предотвратить трагедию в Белгородской области, в регионе усилят безопасность в образовательных учреждениях.

По словам Гладкова, новость о жестоком нападении на Пермский государственный университет стала огромным потрясением.

От лица всех белгородцев и от себя лично приношу соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления.Вячеслав Гладков

Глава региона добавил, что для того, чтобы избежать и предотвратить трагедии в учебных заведениях Белгородской области, необходимо работать уже сейчас. Поэтому в регионе начнут усиливать систему безопасности в образовательных объектах.

Гладков добавил, что часть работы уже провели после трагедии в Казани. Тогда на модернизацию системы обеспечения безопасности и ограничения доступа в школьные и дошкольные учреждения, учреждения культуры, образования, спорта заложили большие средства.

Сегодня при рассмотрении бюджета по каждому району мы заложили эти средства, определили муниципалитеты, где работы нужно выполнить в первую очередь, и согласовали это с силовыми структурами. Поручил секретарю Совета безопасности провести дополнительные проверки всех объектов. В среду подведём итоги на заседании антитеррористической комиссии.Вячеслав Гладков

Напомним, стрельба у здания Пермского государственного национального исследовательского университета произошла 20 сентября. Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях, кто-то выпрыгивал из окон.

По предварительным данным, стрелявший с огневыми ранениями находится в реанимации.

#Новости#Общество#Университет#Губернатор#Погибшие#Пермь#Соболезнования#Гладков
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