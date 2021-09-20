Следком опроверг информацию о домашнем аресте бывшего заммэра Белгорода

Редакция издания из нескольких источников получила информацию о том, что бывший первый заместитель мэра Белгорода Василий Голиков может находиться под домашним арестом.
«Фонарь» отправил запрос в следственный комитет с просьбой прокомментировать информацию. В ведомстве ответили, что «данными о применении меры пресечения в отношении Василия Голикова» не располагают.
Журналисты дозвонились и лично до Василия Голикова. Он подтвердил, что не ограничен в перемещениях, может перечислить города, где в последнее время побывал, и что о проверках в отношении себя ничего не знает.
Василий Голиков уволился с поста заместителя мэра Белгорода в апреле 2021 года.