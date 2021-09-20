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Следком опроверг информацию о домашнем аресте бывшего заммэра Белгорода

20 сентября 2021, 14:41
Фото: Бел.Ру
Сам Василий Голиков также опроверг информацию «Фонаря» о том, что в его отношении проводятся какие-либо проверки.

Редакция издания из нескольких источников получила информацию о том, что бывший первый заместитель мэра Белгорода Василий Голиков может находиться под домашним арестом.

«Фонарь» отправил запрос в следственный комитет с просьбой прокомментировать информацию. В ведомстве ответили, что «данными о применении меры пресечения в отношении Василия Голикова» не располагают.

Журналисты дозвонились и лично до Василия Голикова. Он подтвердил, что не ограничен в перемещениях, может перечислить города, где в последнее время побывал, и что о проверках в отношении себя ничего не знает.

Василий Голиков уволился с поста заместителя мэра Белгорода в апреле 2021 года.

#Новости#Домашний арест#Заместитель мэра белгорода#Следственный комитет#Новости Белгорода#Общество
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