«Салют Белгород» потерпел разгромное поражение в Саратове

В субботу, 18 сентября, белгородский «Салют» провёл выездной матч с лидером своей зоны саратовским «Соколом».
Уже на восьмой минуте хозяева открыли счёт, а к концу первого тайма белгородцы проигрывали со счётом 0:4. Один из голов на 45-й минуте в свои ворота забил Корольков. На 54-й минуте Бурыкин установил окончательный счёт — 5:0.
После десяти сыгранных матчей «Салют» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 19 очками. «Сокол» набрал 27 очков. Опережают белгородцев также два «Динамо» — из Брянска и Владивостока.
В следующем туре «Салют» и «Сокол» снова сыграют между собой, только уже в Белгороде. Игра пройдёт 26 сентября.