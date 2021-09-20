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«Салют Белгород» потерпел разгромное поражение в Саратове

20 сентября 2021, 08:19
Фото: Бел.Ру
В матче с лидером чемпионата белгородский футбольный клуб пропустил пять безответных мячей.

В субботу, 18 сентября, белгородский «Салют» провёл выездной матч с лидером своей зоны саратовским «Соколом».

Уже на восьмой минуте хозяева открыли счёт, а к концу первого тайма белгородцы проигрывали со счётом 0:4. Один из голов на 45-й минуте в свои ворота забил Корольков. На 54-й минуте Бурыкин установил окончательный счёт — 5:0.

После десяти сыгранных матчей «Салют» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 19 очками. «Сокол» набрал 27 очков. Опережают белгородцев также два «Динамо» — из Брянска и Владивостока.

В следующем туре «Салют» и «Сокол» снова сыграют между собой, только уже в Белгороде. Игра пройдёт 26 сентября.

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