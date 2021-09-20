«Салют Белгород» потерпел разгромное поражение в Саратове

Уже на восьмой минуте хозяева открыли счёт, а к концу первого тайма белгородцы проигрывали со счётом 0:4. Один из голов на 45-й минуте в свои ворота забил Корольков. На 54-й минуте Бурыкин установил окончательный счёт — 5:0.