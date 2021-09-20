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Posted 20 сентября 2021, 05:43

Published 20 сентября 2021, 05:43

Modified 1 декабря, 07:55

Updated 1 декабря, 07:55

Гладков оценил предварительные итоги выборов губернатора Белгородской области

20 сентября 2021, 05:43
Сюжет
Выборы
На своей странице в соцсети глава региона заявил о намерении сотрудничать с оппонентами выборной гонки за кресло губернатора.

Утром 20 сентября руководитель региона Вячеслав Гладков в своих видео во «ВКонтакте» и Instagram прокомментировал предварительные итоги выборов губернатора Белгородской области и поблагодарил жителей, которые приняли участие в трёхдневном голосовании.

Конечно, очень благодарен тем, кто пришёл поддержать меня. Сделаю всё, чтобы оправдать этот огромный кредит доверия. Хотел поблагодарить всех своих оппонентов. Буду более внимательно относиться к тем решениям, которые принимаются, в ходе нашей с вами совместной работы. Вячеслав Гладков

Отметим, в выборах за должность губернатора Белгородской области, помимо Вячеслава Гладкова, боролись представитель КПРФ Кирилл Скачко, Юрий Осетров, а также члены партий пенсионеров и ЛДПР — Владимир Абельмазов и Евгений Дрёмов.

Согласно предварительным итогам на 6 часов утра, которые опубликовал облизбирком, Гладков получил 78,82% голосов избирателей, в то время как его оппоненты в сумме получили лишь около 20% голосов.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Выборы#Губернатор#Вячеслав Гладков
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