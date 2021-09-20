Гладков оценил предварительные итоги выборов губернатора Белгородской области

Posted 20 сентября 2021, 05:43
Published 20 сентября 2021, 05:43
Modified 1 декабря, 07:55
Updated 1 декабря, 07:55
Утром 20 сентября руководитель региона Вячеслав Гладков в своих видео во «ВКонтакте» и Instagram прокомментировал предварительные итоги выборов губернатора Белгородской области и поблагодарил жителей, которые приняли участие в трёхдневном голосовании.
Конечно, очень благодарен тем, кто пришёл поддержать меня. Сделаю всё, чтобы оправдать этот огромный кредит доверия. Хотел поблагодарить всех своих оппонентов. Буду более внимательно относиться к тем решениям, которые принимаются, в ходе нашей с вами совместной работы. Вячеслав Гладков
Отметим, в выборах за должность губернатора Белгородской области, помимо Вячеслава Гладкова, боролись представитель КПРФ Кирилл Скачко, Юрий Осетров, а также члены партий пенсионеров и ЛДПР — Владимир Абельмазов и Евгений Дрёмов.
Согласно предварительным итогам на 6 часов утра, которые опубликовал облизбирком, Гладков получил 78,82% голосов избирателей, в то время как его оппоненты в сумме получили лишь около 20% голосов.