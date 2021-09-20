Гладков оценил предварительные итоги выборов губернатора Белгородской области

Конечно, очень благодарен тем, кто пришёл поддержать меня. Сделаю всё, чтобы оправдать этот огромный кредит доверия. Хотел поблагодарить всех своих оппонентов. Буду более внимательно относиться к тем решениям, которые принимаются, в ходе нашей с вами совместной работы. Вячеслав Гладков