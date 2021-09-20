ЕТК добавят 1,4 млрд рублей на покупку автобусов с кондиционерами для Белгорода

Руководитель Белгородской области отметил, что маршрутная сеть требует расширения, поэтому субподрядчиков не оставят без работы. Он связал это с тем, что владельцем организации теперь является правительство — департамент имущественных и земельных отношений, а значит, и ресурсов на развитие будет в разы больше.

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