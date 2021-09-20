ЕТК добавят 1,4 млрд рублей на покупку автобусов с кондиционерами для Белгорода

20 сентября замгубернатора и начальник департамента финансов и бюджетной политики региона Владимир Боровик представил планируемые поправки в областной бюджет на 2021–2023 годы. Так, чиновник отметил, что Единой транспортной компании, которая отвечает за автобусное сообщение в Белгородской агломерации, в этом году хотят выделить 1,428 млрд рублей.
Деньги пойдут на закупку свыше 100 автобусов, которые будут приобретать через департамент имущественных и земельных отношений. Отметим, что именно это ведомство стало владельцем 54% доли уставного капитала ЕТК.
Ранее 67,53% доли уставного капитала принадлежало Белгородскому областному фонду поддержки ИЖС, а администрация Белгорода спешно увеличивала долю в компании на миллионы рублей. Однако в августе глава региона Гладков заявил, что чиновники Белгорода и района не справляются со спросом на пассажирский транспорт и спасти ситуацию может только перевод ЕТК под контроль области.
Также Вячеслав Гладков пояснил, что, несмотря на планируемые изменения в компании, повода для переживаний у субподрядчиков ЕТК нет. Встретиться с перевозчиками руководитель региона поручил своему заместителю по строительству и транспорту Владимиру Базарову.
Мы говорим о расширении маршрутной сети. Автобусов не хватает. Это огромный запрос населения Белгородской агломерации. Поэтому 100 новых автобусов — только первый шаг. Мы никого не собираемся оставлять без работы, а её будет много. Вячеслав Гладков
Напомним, сотню новых автобусов, о которых сообщил Гладков, приобретут для Белгородской агломерации до конца 2021 года. Транспортные средства будут оборудованы кондиционерами, системами информирования пассажиров и видеонаблюдения внутри салона.