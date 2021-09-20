Белгородская область заняла второе место по дешевизне овощей после Липецка

Решения, которые принимались по сдерживанию цен на продукты, нужно продолжать контролировать. Мы с вами увидели, что перед выборами люди активно закупались продуктами, испугавшись того, что с понедельника всё вернётся на круги своя. Нам нужно продолжать работать по сдерживанию цен. Вячеслав Гладков