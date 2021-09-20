Белгородская область заняла второе место по дешевизне овощей после Липецка

20 сентября на оперсовещании руководитель департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области Юлия Щедрина представила мониторинг цен в разрезе регионов и муниципальных образований на «борщевой набор», в который входят картофель, капуста, лук и морковь.
Согласно данным, которые представила чиновница, Белгородской области удалось снизить цены на ряд овощей и занять второе место по дешевизне продуктов среди соседних регионов, обогнав Воронежскую область. Так, стоимость корзины у белгородцев составила в среднем 129 рублей 31 копейку, где:
В Липецке за такой набор в среднем просят чуть больше 127 рублей, в Воронеже — примерно 130 рублей и 15 копеек, в Тамбове — 133 рубля, а в Орле — 137 рублей.
Самый дорогая продуктовая корзина оказалась в Курской области, где за вышеперечисленные овощи продавцы в среднем требуют порядка 144 рублей.
В целом в Белгородской области оказалась самая дешёвая капуста и картофель, в Липецкой — морковь (31,5 рублей за килограмм), а в Воронежской — репчатый лук (25,5 рублей за килограмм).
Что касается муниципалитетов, то самый дешёвый картофель нашли в Борисовском районе, где его продают за 24 рубля за килограмм, а самый дорогой — в Белгороде за 49 рублей.
Недорогим луком торгуют в Алексеевке — 20 рублей за килограмм, а завышают цены в том же Белгороде. Там овощ продают за 45 рублей.
Несмотря на то, что морковь по региону имеет среднюю цену 25 рублей, некоторые продавцы из Валуек умудряются завышать стоимость и предлагают покупателям овощ за 60 рублей.
Такая же история со столовой свёклой — средняя цена на неё в области равна 20 рублей за килограмм, но некоторые пытаются продать её за 50 рублей.
Что касается капусты, то меньше всего она стоит в Новооскольском горокруге — 25 рублей за килограмм. В Корочанском районе и Валуйском горокруге её продают за 50 рублей.
Хоть Щедрина и отметила, что цены завышают в основном на мытые расфасованные продукты, самая низкая цена на такой овощной набор составляет 125 рублей, а самая высокая — 235 рублей. Так, если вычислить среднее арифметическое, средняя стоимость товаров не должна превысить 180 рублей.
Также чиновница отметила, что цены всё равно плавающие, но чиновники стараются их стабилизировать всеми возможными способами, чтобы люди не покупали обычные продукты по сказочным ценам.
Так, глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что некоторые белгородцы решили, что после выборов стоимость товаров ежедневного спроса снова возрастёт и закупили еду про запас.
Решения, которые принимались по сдерживанию цен на продукты, нужно продолжать контролировать. Мы с вами увидели, что перед выборами люди активно закупались продуктами, испугавшись того, что с понедельника всё вернётся на круги своя. Нам нужно продолжать работать по сдерживанию цен. Вячеслав Гладков
Щедрина отметила, что сейчас ведомство снова прорабатывает методы по снижению стоимости «борщевого набора», курятины, свинины, яиц и хлеба.