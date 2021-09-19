Мнения избиркома и юриста о задержании наблюдателей в воинской части не сошлись

Областная комиссия неправа в том, что она совершенно по-другому оценивает эти обстоятельства. Дело в том, что наши наблюдатели уже находились на избирательном участке, и они работали, они спокойно выполняли процедуру наблюдения, но их военная прокуратура под надуманным предлогом вытащила с этих участков для дачи каких-то объяснений, которые не имеют никакого отношения к реальным обстоятельствам. И в данном случае мы говорим о том, что эти действия прокуратуры препятствуют людям выполнять свои профессиональные обязанности по наблюдению за выборами.Александр Глушенков