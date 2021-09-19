Мнения избиркома и юриста о задержании наблюдателей в воинской части не сошлись

Глава избиркома Белгородской области Игорь Лазарев в прямом эфире 19 сентября упомянул ситуацию с наблюдателями в воинской части в Валуйках.
«Есть два обращения, что не пустили [наблюдателей] в областную больницу, в военную часть Валуйского городского округа. Естественно, это закрытые учреждения со своим режимом, со своими внутренними распорядками, и эти жалобы рассмотрены, они не обоснованы», — цитирует слова Игоря Лазарева «Фонарь».
Мнение главы регионального избиркома не разделил адвокат Московской коллегии адвокатов «Межрегион» Александр Глушенков.
Областная комиссия неправа в том, что она совершенно по-другому оценивает эти обстоятельства. Дело в том, что наши наблюдатели уже находились на избирательном участке, и они работали, они спокойно выполняли процедуру наблюдения, но их военная прокуратура под надуманным предлогом вытащила с этих участков для дачи каких-то объяснений, которые не имеют никакого отношения к реальным обстоятельствам. И в данном случае мы говорим о том, что эти действия прокуратуры препятствуют людям выполнять свои профессиональные обязанности по наблюдению за выборами.Александр Глушенков
17 сентября наблюдатели от «Справедливой России — за Правду» не смогли попасть на избирательные участки № 828 и № 838 в Валуйках. Расположены они в воинской части. Наблюдатели пробыли на улице до закрытия участков, но так и не попали внутрь.
На второй день выборов, 18 сентября, наблюдатели всё-таки попали в здание. После того, как они сфотографировали двери избирательного участка, их задержали и вывели на улицу военные прокуроры. Вернуться на УИК после этого наблюдатели не смогли.
ИА «Бел.Ру» 18 сентября пыталось получить комментарий по данной ситуации от избиркома. Журналистам ответили, что нужно готовить официальный запрос.