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В избиркоме прокомментировали видео с возможным нарушением на голосовании в Ракитном

18 сентября 2021, 10:31
Фото: «Справедливая Россия — За правду»
Наблюдатели от «Справедливой России — За правду» утверждают, что, возможно, поймали вброс на надомном голосовании. Однако облизбирком заявил, что «на представленных видеофрагментах не усматривается факта вброса».

17 сентября наблюдатели от «Справедливой России — За правду» зафиксировали на видео, как члены УИК самостоятельно опускают в ящик бюллетени во время надомного голосования в Ракитном Белгородской области. По этому поводу они направили жалобу в полицию.

Эту ситуацию прокомментировали в областном избиркоме. Там заявили, что никакого факта вброса не увидели: «Избирателю, который не может самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня и заполнить его, может оказываться помощь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах. На представленных видеофрагментах не усматривается факта вброса, а лишь зафиксированы нахождение бюллетеней в руках члена УИК в момент выдачи их избирателю».

Кроме того, члены избирательной комиссии отметили, что наблюдатели не предупредили о проведении видеосъёмки и, возможно, люди с ролика не хотели, чтобы их снимали. Полиция нарушений также не заметила.

Я считаю, что о нарушении можно говорить только в том случае, когда есть неоспоримое доказательство. На видео же никаких нарушений не просматривается. На видео бюллетени находятся в руках члена УИК в тот момент, когда он передаёт их избирателю. И что? А как их надо передавать — двигать по воздуху силой мысли? На участок выехали сотрудники полиции, факта нарушения не обнаружили. Однако я и его передала областному избиркому. Хотя это смешно. Но за бдительность спасибо. Марина Ахмедова, наблюдатель

Напоминаем, что выборы в регине начались вчера, 17 сентября. Проголосовать за кандидатов в депутаты Госдумы и губернатора области можно также 18 и 19 сентября с 8:00 до 20:00. А если вам интересно, какие муниципалитеты стали самими активными в первый день голосования, то прочесть об этом можно в материале на «Бел.Ру».

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