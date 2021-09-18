В избиркоме прокомментировали видео с возможным нарушением на голосовании в Ракитном

Я считаю, что о нарушении можно говорить только в том случае, когда есть неоспоримое доказательство. На видео же никаких нарушений не просматривается. На видео бюллетени находятся в руках члена УИК в тот момент, когда он передаёт их избирателю. И что? А как их надо передавать — двигать по воздуху силой мысли? На участок выехали сотрудники полиции, факта нарушения не обнаружили. Однако я и его передала областному избиркому. Хотя это смешно. Но за бдительность спасибо. Марина Ахмедова, наблюдатель