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Posted 17 сентября 2021, 06:54

Published 17 сентября 2021, 06:54

Modified 1 декабря, 08:48

Updated 1 декабря, 08:48

В Новой Москве опекуны пытали 11-летнего ребёнка

17 сентября 2021, 06:54
Сюжет
Суд
Истязаниям ребёнок систематически подвергался на протяжении трёх лет. Побои заметили учителя. В настоящее время опекунов заключили под стражу, а уголовные дела направили в суд, сообщает «Москва.ру».

По информации источника, 11-летняя девочка вместе с опекунами проживала в частном доме в поселении Щаповское в Новой Москве. Многочисленные побои на теле ребёнка заметили педагоги в школе. Они и обратились к правоохранителям. Девочку госпитализировали. При обследовании врачи обнаружили у неё множественные гематомы в области головы и тела. Избивали ребёнка систематически с 2018 по март 2021 года.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело об истязаниях несовершеннолетнего ребёнка с применением пытки. Как отметила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова, обвинение предъявили 36-летней женщине и её 47-летнему сожителю по по пп. «г, д, е» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетней с применением пытки по предварительному сговору) и по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка).

В настоящее время опекунов заключили под стражу. Уголовные дела направили в суд.

#Новости#Общество#Суд#Побои#Следователи#Ребёнок
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