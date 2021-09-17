В Новой Москве опекуны пытали 11-летнего ребёнка

По информации источника, 11-летняя девочка вместе с опекунами проживала в частном доме в поселении Щаповское в Новой Москве. Многочисленные побои на теле ребёнка заметили педагоги в школе. Они и обратились к правоохранителям. Девочку госпитализировали. При обследовании врачи обнаружили у неё множественные гематомы в области головы и тела. Избивали ребёнка систематически с 2018 по март 2021 года.