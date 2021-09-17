В Новой Москве опекуны пытали 11-летнего ребёнка

Posted 17 сентября 2021, 06:54
Published 17 сентября 2021, 06:54
Modified 1 декабря, 08:48
Updated 1 декабря, 08:48
По информации источника, 11-летняя девочка вместе с опекунами проживала в частном доме в поселении Щаповское в Новой Москве. Многочисленные побои на теле ребёнка заметили педагоги в школе. Они и обратились к правоохранителям. Девочку госпитализировали. При обследовании врачи обнаружили у неё множественные гематомы в области головы и тела. Избивали ребёнка систематически с 2018 по март 2021 года.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело об истязаниях несовершеннолетнего ребёнка с применением пытки. Как отметила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова, обвинение предъявили 36-летней женщине и её 47-летнему сожителю по по пп. «г, д, е» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетней с применением пытки по предварительному сговору) и по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка).
В настоящее время опекунов заключили под стражу. Уголовные дела направили в суд.