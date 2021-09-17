В Белгороде открылся Центр наблюдения за выборами

В дни голосования 17, 18 и 19 сентября на 1243 участках в Белгородской области будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. Как отметил председатель избирательной комиссии Игорь Лазарев, это 100% постоянных УИК.
На 471 участке будет вестись видеонаблюдение с трансляцией на портал в интернет. Это касается только самых крупных УИК, где будут голосовать свыше одной тысячи белгородцев. По словам чиновника, благодаря принятым мерам общий охват составит 66% от общего числа голосующих.
Также трансляции с камер будут выходить в Центр наблюдения за выборами в «Октябре» в Белгороде, где установлены восемь мониторов, которые выводят картинку одновременно с 32 участков, отметили в пресс-службе регионального правительства.
Что касается наблюдателей, то для них в Центре оборудуют 40 рабочих мест с ноутбуками для перемотки видеозаписей. Такая мера позволит на месте обсуждать все спорные моменты, которые возникают во время голосования.
Тотальный контроль за соблюдением закона на участках региона будут осуществлять 4600 наблюдателей. Точное число человек, которые займутся фиксацией нарушений, в избиркоме журналисту ИА «Бел.Ру» назвать затруднились и отметили, что данные о количестве наблюдателей станут известны не раньше второй половины дня 17 сентября.
В России следить за выборами будут 500 тысяч наблюдателей. Стоит пояснить, что их количество увеличилось почти вдвое, если сравнивать с прошлыми выборами 2016 года, когда на участках дежурили 264 тысячи человек.
В целом в Белгородской области открылись 1263 избирательных участка, на которых работают 12 тысяч организаторов. Проголосовать за кандидата в Госдуму или губернатора региона можно 17, 18 и 19 сентября с 08:00 до 20:00.