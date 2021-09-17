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Posted 17 сентября 2021, 05:43

Published 17 сентября 2021, 05:43

Modified 1 декабря, 08:44

Updated 1 декабря, 08:44

Правительство определило выходные и праздники в 2022 году

17 сентября 2021, 05:43
Сюжет
Новый год
Отдыхать на новогодних праздниках белгородцы будут с 1 по 9 января. Выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными датами, перенесут на 3 и 10 мая, сообщается в Telegram-канале кабмина.

Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2022 год. Например, новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. Однако выходные 1 и 2 января перенесут на 3 и 10 мая, так как эти дни совпадают с нерабочими праздничными датами.

В День защитника Отечества будут отдыхать только в среду, 23 февраля. Международный женский день россияне отметят 6, 7 и 8 марта. Как отмечается в официальном Telegram-канале кабмина, дело в том, что нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта.

Майские праздники продлятся с 30 апреля по 3 мая, а также с 7 по 10 мая. В июне же россияне отдохнут с 11 по 13 число.

Выходные по случаю Дня народного единства, согласно приведённым данным, намечены с 4 по 6 ноября.

#Новости#Общество#Новый год#Правительство#Выходные#8 марта#Майские праздники#Праздники#9 мая#23 февраля
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