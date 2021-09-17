Правительство определило выходные и праздники в 2022 году

В День защитника Отечества будут отдыхать только в среду, 23 февраля. Международный женский день россияне отметят 6, 7 и 8 марта. Как отмечается в официальном Telegram-канале кабмина, дело в том, что нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта.