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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве семьи из Воронежской области

17 сентября 2021, 11:06
Фото: ИА «Бел.Ру»
Информацию подтвердили в ГУ МВД России по Воронежской области. Мужчину подозревают в убийстве троих человек и нападении на отдел полиции в Лисках. Baza пишет, что во время задержания его ранили.

Сотрудники МВД задержали подозреваемого в убийстве троих человек и в нападении на отдел полиции в Лисках Воронежской области.

В телеграм-канале Baza уточнили, что задержание произошло возле Подгорного. На требование остановиться он не реагировал, но его всё равно задержали.

Также источник сообщает, что мужчину ранили в голову и что к нему едет бригада скорой помощи.

Происшествия случились 16 сентября. В Воронежской области мужчина убил троих человек, один из них — ребёнок. В тот же день в Лисках напали на отделение полиции. Подозреваемый скрывался.

Сообщалось, что он мог направиться в Белгородскую область. В соцсетях комментировали, что в целях безопасности закрыли школы в Алексеевке и Бирюче. Эту ситуацию ИА «Бел.Ру» прокомментировали в управлениях образования муниципалитетов.

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