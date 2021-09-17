Полицейские задержали подозреваемого в убийстве семьи из Воронежской области

Сотрудники МВД задержали подозреваемого в убийстве троих человек и в нападении на отдел полиции в Лисках Воронежской области.
В телеграм-канале Baza уточнили, что задержание произошло возле Подгорного. На требование остановиться он не реагировал, но его всё равно задержали.
Также источник сообщает, что мужчину ранили в голову и что к нему едет бригада скорой помощи.
Происшествия случились 16 сентября. В Воронежской области мужчина убил троих человек, один из них — ребёнок. В тот же день в Лисках напали на отделение полиции. Подозреваемый скрывался.
Сообщалось, что он мог направиться в Белгородскую область. В соцсетях комментировали, что в целях безопасности закрыли школы в Алексеевке и Бирюче. Эту ситуацию ИА «Бел.Ру» прокомментировали в управлениях образования муниципалитетов.