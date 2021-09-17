Больница под Белгородом получила эндоскопические стойки за 22 млн рублей

Медики благодаря новому оборудованию стали проводить больше исследований — до 40 плановых исследований в день, что в два раза больше, чем раньше. Также с помощью эндоскопии можно оказывать экстренную помощь — например, останавливать желудочно-кишечное кровотечение без открытой операции.