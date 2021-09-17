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Больница под Белгородом получила эндоскопические стойки за 22 млн рублей

17 сентября 2021, 07:04
Фото: пресс-служба администрации Яковлевского горокруга
Оборудование помогает обнаружить онкозаболевания желудочно-кишечного тракта, трахеи и бронхов. Врачи говорят, что сейчас могут выполнять в разы больше исследований, чем было раньше. Медоборудование больница получила благодаря нацпроекту, сообщили в пресс-службе администрации Яковлевского горокруга.

Яковлевская ЦРБ получила три новые эндоскопические стойки. Они нужны для диагностики онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта, трахеи и бронхов на ранних стадиях.

Медики благодаря новому оборудованию стали проводить больше исследований — до 40 плановых исследований в день, что в два раза больше, чем раньше. Также с помощью эндоскопии можно оказывать экстренную помощь — например, останавливать желудочно-кишечное кровотечение без открытой операции.

Стойки поступили в больницу благодаря нацпроекту «Здравоохранение». На покупку выделили около 22 млн рублей.

Главврач Яковлевской ЦРБ Евгений Сучалкин отметил, что это эндоскопические стойки от одного из лучших мировых производителей. Ранее в больнице был только один эндоскоп старого образца.

Напомним, что в сентябре поликлиническое отделение № 4 в Белгороде получило новый маммограф и аппарат УЗИ. Также сообщалось, что областной больнице должны передать новое медоборудование на 200 млн рублей.

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#Новости#Больница#Нацпроект#Эндоскопия#Яковлевский городской округ#Касается каждого#Медицина
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