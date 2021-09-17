Больница под Белгородом получила эндоскопические стойки за 22 млн рублей

Яковлевская ЦРБ получила три новые эндоскопические стойки. Они нужны для диагностики онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта, трахеи и бронхов на ранних стадиях.
Медики благодаря новому оборудованию стали проводить больше исследований — до 40 плановых исследований в день, что в два раза больше, чем раньше. Также с помощью эндоскопии можно оказывать экстренную помощь — например, останавливать желудочно-кишечное кровотечение без открытой операции.
Стойки поступили в больницу благодаря нацпроекту «Здравоохранение». На покупку выделили около 22 млн рублей.
Главврач Яковлевской ЦРБ Евгений Сучалкин отметил, что это эндоскопические стойки от одного из лучших мировых производителей. Ранее в больнице был только один эндоскоп старого образца.
Напомним, что в сентябре поликлиническое отделение № 4 в Белгороде получило новый маммограф и аппарат УЗИ. Также сообщалось, что областной больнице должны передать новое медоборудование на 200 млн рублей.