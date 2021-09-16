В Белгородской области установили размер прожиточного минимума на 2022 год

Отметим, что за чертой бедности живут 7% белгородцев. В рейтинге доходов населения регионов России по итогам 2020 года Белгородская область заняла 13-е место. В исследовании оценивали материальное благополучие по трём критериям. Аналитики выделили отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, а также доли населения за чертой бедности — с доходом меньше МРОТ и половины МРОТ.