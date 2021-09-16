В Белгородской области установили размер прожиточного минимума на 2022 год

Posted 16 сентября 2021, 04:51
Published 16 сентября 2021, 04:51
Modified 18 сентября 2022, 12:18
Updated 18 сентября 2022, 12:18
Согласно документу, величина прожиточного минимума по Белгородской области на 2022 год в расчёте на душу населения составит 10 038 рублей, для трудоспособного населения — 10 941 рубль, для пенсионеров — 9005 рублей, а для детей — 10 089 рублей.
Контролировать исполнение постановление будет департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области. Постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.
Напомним, что, согласно постановлению областного правительства от 8 февраля текущего года, в регионе на 2021 год величина прожиточного минимума была установлена в размере 9720 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения сумма составляла 10 634 рубля, для пенсионеров — 8659 рублей, а для детей — 9701 рубль.
Что касается 2020 года, за IV квартал (октябрь, ноябрь, декабрь) на душу населения прожиточный минимум в Белгородской области составлял 9593 рубля, для трудоспособного населения — 10 403 рубля, пенсионеров — 8024 рубля и для детей — 9435 рублей.
Отметим, что за чертой бедности живут 7% белгородцев. В рейтинге доходов населения регионов России по итогам 2020 года Белгородская область заняла 13-е место. В исследовании оценивали материальное благополучие по трём критериям. Аналитики выделили отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, а также доли населения за чертой бедности — с доходом меньше МРОТ и половины МРОТ.
В целом в минувшем году в России насчитывалось 17,8 млн человек, у которых доходы были ниже прожиточного минимума.