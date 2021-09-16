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Posted 16 сентября 2021, 04:51

Published 16 сентября 2021, 04:51

Modified 18 сентября 2022, 12:18

Updated 18 сентября 2022, 12:18

В Белгородской области установили размер прожиточного минимума на 2022 год

16 сентября 2021, 04:51
Сюжет
Прожиточный минимум
Соответствующее постановление от 13 сентября подписал руководитель региона Вячеслав Гладков. В следующем году размер прожиточного минимума для трудоспособного населения составит более 10 тыс. рублей.

Согласно документу, величина прожиточного минимума по Белгородской области на 2022 год в расчёте на душу населения составит 10 038 рублей, для трудоспособного населения — 10 941 рубль, для пенсионеров — 9005 рублей, а для детей — 10 089 рублей.

Контролировать исполнение постановление будет департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области. Постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.

Напомним, что, согласно постановлению областного правительства от 8 февраля текущего года, в регионе на 2021 год величина прожиточного минимума была установлена в размере 9720 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения сумма составляла 10 634 рубля, для пенсионеров — 8659 рублей, а для детей — 9701 рубль.

Что касается 2020 года, за IV квартал (октябрь, ноябрь, декабрь) на душу населения прожиточный минимум в Белгородской области составлял 9593 рубля, для трудоспособного населения — 10 403 рубля, пенсионеров — 8024 рубля и для детей — 9435 рублей.

Отметим, что за чертой бедности живут 7% белгородцев. В рейтинге доходов населения регионов России по итогам 2020 года Белгородская область заняла 13-е место. В исследовании оценивали материальное благополучие по трём критериям. Аналитики выделили отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, а также доли населения за чертой бедности — с доходом меньше МРОТ и половины МРОТ.

В целом в минувшем году в России насчитывалось 17,8 млн человек, у которых доходы были ниже прожиточного минимума.

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#Новости#Экономика#Прожиточный минимум#Пенсионеры#Дети#Доходы#Эксклюзив#Вячеслав Гладков
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