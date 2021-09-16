Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Полежаев: Не знаю, откуда взяли, что отопительный сезон начнётся 15 октября

16 сентября 2021, 11:59
Фото: ИА "Бел.Ру"
Запуск отопительного сезона будет зависеть в основном от среднесуточной температуры воздуха. Об этом заявил начальник департамента ЖКХ Белгородской области Константин Полежаев во время брифинга, посвящённого готовности региона к отопительному сезону.

По словам Константина Полежаева, запуск отопительного сезона не запланирован на 15 октября.

Ни к какой конкретной дате пуск тепла не привязан. Я прочитал в социальных сетях, что 15 октября будет дан пуск тепла, не понимаю, откуда взялась эта цифра.Константин Полежаев

Отопление в социальные учреждения и жилые дома планируют пускать, если среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 ° C.

Но мы даже не ждали этот показатель (среднесуточную температуру) в прошлом году. В связи с заболеваемостью коронавирусом отопительный сезон начали раньше. Не будем ждать и в этом году. Мы мониторим температуру. Коллегам из районов мы также дали рекомендации отслеживать показатели температуры.Константин Полежаев

В первую очередь тепло пустят в детские сады, больницы и школы. Как отметил Константин Полежаев, «если социальная сфера, здравоохранение и образование скажут, что в школах, больницах некомфортно, мы сразу же дадим команду на запуск тепла».

Напомним, что в 2020 году 5 октября первыми получили тепло школы, детсады, больницы и социальные учреждения. А завершился отопительный сезон полностью 11 мая 2021 года.

Материалы по теме
5 октября в школах и больницах Белгородской области открыли отопительный сезонВ 11 районах Белгородской области завершился отопительный сезонНа подготовку к отопительному сезону в Белгородской области потратят 2 млрд рублей
#Новости#Отопительный сезон#Тепло#Отопление#Константин Полежаев#Новости Белгорода#ЖКХ#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18