Полежаев: Не знаю, откуда взяли, что отопительный сезон начнётся 15 октября

По словам Константина Полежаева, запуск отопительного сезона не запланирован на 15 октября.
Ни к какой конкретной дате пуск тепла не привязан. Я прочитал в социальных сетях, что 15 октября будет дан пуск тепла, не понимаю, откуда взялась эта цифра.Константин Полежаев
Отопление в социальные учреждения и жилые дома планируют пускать, если среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 ° C.
Но мы даже не ждали этот показатель (среднесуточную температуру) в прошлом году. В связи с заболеваемостью коронавирусом отопительный сезон начали раньше. Не будем ждать и в этом году. Мы мониторим температуру. Коллегам из районов мы также дали рекомендации отслеживать показатели температуры.Константин Полежаев
В первую очередь тепло пустят в детские сады, больницы и школы. Как отметил Константин Полежаев, «если социальная сфера, здравоохранение и образование скажут, что в школах, больницах некомфортно, мы сразу же дадим команду на запуск тепла».
Напомним, что в 2020 году 5 октября первыми получили тепло школы, детсады, больницы и социальные учреждения. А завершился отопительный сезон полностью 11 мая 2021 года.