Полежаев: Не знаю, откуда взяли, что отопительный сезон начнётся 15 октября

Но мы даже не ждали этот показатель (среднесуточную температуру) в прошлом году. В связи с заболеваемостью коронавирусом отопительный сезон начали раньше. Не будем ждать и в этом году. Мы мониторим температуру. Коллегам из районов мы также дали рекомендации отслеживать показатели температуры.Константин Полежаев