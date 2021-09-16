Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Отопительный сезон и закрытые школы: о чём говорили в Белгородской области в четверг

16 сентября 2021, 16:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
Начальник департамента ЖКХ рассказал, когда в квартиры региона пустят отопление, а в Алексеевке и Бирюче закрыли школы из-за информации о стрелке из Воронежской области. Ещё одной важной темой стал пожар в Старом Осколе, из-за которого многодетная семья осталась без дома.

Когда начнётся отопительный сезон?

Датой запуска не выбирали 15 октября, хотя об этом писали в соцсетях. Слухи не подтвердил начальник регионального департамента ЖКХ Константин Полежаев.

По его словам, запуск отопления не привязан к конкретной дате. Сезон начнётся, когда среднесуточная температура воздуха в течение нескольких дней будет ниже +8 °C.

По традиции первыми тепло получат детсады, школы и больницы.

Полежаев: Не знаю, откуда взяли, что отопительный сезон начнётся 15 октября
Узнать подробнее

Почему закрыли школы?

В Алексеевке и Бирюче 16 сентября учителя школ попросили родителей забрать детей домой. Эта информация появилась в соцсетях.

По данным ИА «Бел.Ру», в Алексеевском горокруге не было официального приказа о закрытии школ и детсадов. В Красногвардейском районе информацию о том, что учителя попросили забрать детей пораньше из школ, подтвердили.

Ситуация произошла на фоне происшествия в Лисках: там в отделе полиции открыли стрельбу. В тот же день в Воронежской области убили трёх человек, один из них — ребёнок. Сообщалось, что подозреваемый мог направиться в Белгородскую область.

Что известно о закрытии школ в близких к Лискам районах Белгородской области?
Узнать подробнее

Что случилось в Старом Осколе?

На улице Черняховского ночью 16 сентября сгорел дом, в котором жила семья с девятью детьми. По предварительной версии, происшествие случилось из-за проблем с электрооборудованием.

Семье предоставили временное жильё. Глава горокруга Александр Сергиенко пообещал, что пострадавшим помогут купить новый дом.

В Старом Осколе после пожара осталась без дома многодетная семья с девятью детьми
Узнать подробнее

Материалы по теме
Жалобы на Ватутина и доплата медикам за досрочный выход из декрета: итоги дняТоп-100 богатых бизнесменов, мнение Варламова и поезд в Крым: темы 14 сентябряВалуйки без воды и возвращение «восьмёрки» — главные новости 15 сентября
#Новости#Многодетная семья#Пожар#Бирюч#Алексеевка#Итоги#Старый Оскол#Лиски#Школы#Отопительный сезон#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18