Отопительный сезон и закрытые школы: о чём говорили в Белгородской области в четверг

Датой запуска не выбирали 15 октября, хотя об этом писали в соцсетях. Слухи не подтвердил начальник регионального департамента ЖКХ Константин Полежаев.
По его словам, запуск отопления не привязан к конкретной дате. Сезон начнётся, когда среднесуточная температура воздуха в течение нескольких дней будет ниже +8 °C.
По традиции первыми тепло получат детсады, школы и больницы.
В Алексеевке и Бирюче 16 сентября учителя школ попросили родителей забрать детей домой. Эта информация появилась в соцсетях.
По данным ИА «Бел.Ру», в Алексеевском горокруге не было официального приказа о закрытии школ и детсадов. В Красногвардейском районе информацию о том, что учителя попросили забрать детей пораньше из школ, подтвердили.
Ситуация произошла на фоне происшествия в Лисках: там в отделе полиции открыли стрельбу. В тот же день в Воронежской области убили трёх человек, один из них — ребёнок. Сообщалось, что подозреваемый мог направиться в Белгородскую область.
На улице Черняховского ночью 16 сентября сгорел дом, в котором жила семья с девятью детьми. По предварительной версии, происшествие случилось из-за проблем с электрооборудованием.
Семье предоставили временное жильё. Глава горокруга Александр Сергиенко пообещал, что пострадавшим помогут купить новый дом.