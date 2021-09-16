Модульбанк создал бесплатную платформу аналитики продаж товаров на маркетплейсах

МаркетМетрика позволяет подключаться к статистике продаж продукции на маркетплейсах — по датам, периодам, товарным категориям, брендам, продавцам и отдельным товарам. Благодаря ей реально дать оценку средним ценам на рынке и узнать товарные категории, которые реализуются активнее других. Бизнесмены выяснят, за какую цену продукция продается оперативнее, а также имеются ли корректировки спроса в зависимости от сезона, бренда, продавца и остальных факторов. Благодаря этой информации коммерсант сможет создать более грамотную стратегию работы на маркетплейсах и больше продать.