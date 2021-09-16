Модульбанк создал бесплатную платформу аналитики продаж товаров на маркетплейсах

Площадку разработали на базе алгоритмов организации AML Technology. За доступ к ней платить не придется, пишет gorod55.ru.
МаркетМетрика позволяет подключаться к статистике продаж продукции на маркетплейсах — по датам, периодам, товарным категориям, брендам, продавцам и отдельным товарам. Благодаря ей реально дать оценку средним ценам на рынке и узнать товарные категории, которые реализуются активнее других. Бизнесмены выяснят, за какую цену продукция продается оперативнее, а также имеются ли корректировки спроса в зависимости от сезона, бренда, продавца и остальных факторов. Благодаря этой информации коммерсант сможет создать более грамотную стратегию работы на маркетплейсах и больше продать.
Площадка подойдет не только опытным продавцам, но и начинающим бизнесменам. С помощью этого сервиса любой сможет выбрать нишу для старта работы, сократить расходы и снизить риски, которые связаны с запуском своего магазина на маркетплейсе.
МаркетМетрика стала вторым продуктом для селлеров после Зеленого Лимита. Модульбанк и дальше планирует объединять все преимущества для продавцов в двух опциях Маркетплейс Лайт и Маркетплейс. В настоящее время специалисты тестируют их в закрытом режиме, заявил член правления Модульбанка Павел Семенов.
Дополнительные опции для продавцов включают платформу МаркетМетрика и специальные тарифы, МаркетИнститут (центр обучения торговле на маркетплейсах), кредитные решения для закупок, сервис управления и аналитики по товарным позициям, моментальный вывод торговой выручки. В будущем станет доступной площадка МаркетМенеджер – это полнейшее сопровождение селлеров, в том числе сертификация, подготовка фото и карточек товаров, помощь в закупках из Китая и остальные услуги.
Доступ к сервису МаркетМетрика можно получить в личном кабинете банка. В наши дни он работает с данными Wildberries, но скоро к платформе подключатся и прочие площадки.