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Posted 15 сентября 2021, 10:48

Published 15 сентября 2021, 10:48

Modified 1 декабря, 07:48

Updated 1 декабря, 07:48

Ректор БелГАУ нарушил законодательство о закупках

15 сентября 2021, 10:48
Сюжет
Прокуратура
В установленный срок сотрудники аграрного университета не разместили документы на поставку топлива в информационную систему госзакупок, сообщили в областной прокуратуре.

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предполагает, что документы должны быть размещены в течение пяти дней с момента заключения контракта.

Сотрудники сельхозуниверситета этого не сделали. Прокуратура возбудила два административных дела по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ и привлекла организацию к штрафу в размере 40 тыс. рублей. Нарушения устранены.

#Новости#Экономика#Прокуратура#Нарушения#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгау
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