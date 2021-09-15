Ректор БелГАУ нарушил законодательство о закупках

Posted 15 сентября 2021, 10:48
Published 15 сентября 2021, 10:48
Modified 1 декабря, 07:48
Updated 1 декабря, 07:48
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предполагает, что документы должны быть размещены в течение пяти дней с момента заключения контракта.
Сотрудники сельхозуниверситета этого не сделали. Прокуратура возбудила два административных дела по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ и привлекла организацию к штрафу в размере 40 тыс. рублей. Нарушения устранены.