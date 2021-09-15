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Posted 15 сентября 2021, 18:28

Published 15 сентября 2021, 18:28

Modified 18 сентября 2022, 12:18

Updated 18 сентября 2022, 12:18

Партия пенсионеров: Приоритетная задача государства — забота о здоровье граждан

15 сентября 2021, 18:28
Зампредседателя центрального совета Партии пенсионеров Андрей Широков встретился с избирателями в преддверии выборов в Госдуму. Он заявил: чтобы решить демографические проблемы в стране, необходимо дать людям рабочие места, сделать доступными и качественными медицину и образование, а также решить вопрос с жильем.

Широков отметил, что на данном этапе необходимо создавать арендное жилье, субсидируемое государством, которое не будет привязывать семью к одному месту, а даст выбор в пользу более высокооплачиваемой работы. Молодых людей до 27 лет и семьи с доходом ниже 15 тысяч рублей на человека нужно освободить от налогов. Следует сказать и то, что около 70% выплат по материнскому капиталу уходит на жилье, которое продолжают оплачивать в течение 20 — 30 лет. Об этом сообщается на сайте Novostivolgograda.ru.

Широков отметил, что государство разрабатывает большое количество механизмов для того, чтобы увеличить рождаемость в стране. Маткапитал увеличили до 500 тысяч рублей. Однако этот капитал в большинстве случаев идет на жилье и связан с банковско-строительной системой и бизнесом. Поэтому нужно сформировать институт арендного жилья, субсидируемого государством, считают в Партии пенсионеров.

Широков также говорит о том, что одна из основных задач для государства — это забота о здоровье нации. Известно, что в нашей стране граждане выходят на пенсию с износом организма на 30% выше по сравнению с США.

Широков заявил о том, что стимуляция демографии переселением людей на Дальний Восток — это преждевременно. Ведь оттуда люди, наоборот, уезжают из-за отсутствия инфраструктуры и комфортной жизни.

Он добавил: «Конечно, можно развивать Дальний Восток, но, чтобы не было обмана, надо помнить про рынки сбыта, определить направления промышленности и строить в большом количестве арендное жилье».

#Новости#Политика
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