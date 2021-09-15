Партия пенсионеров: Приоритетная задача государства — забота о здоровье граждан

Широков отметил, что на данном этапе необходимо создавать арендное жилье, субсидируемое государством, которое не будет привязывать семью к одному месту, а даст выбор в пользу более высокооплачиваемой работы. Молодых людей до 27 лет и семьи с доходом ниже 15 тысяч рублей на человека нужно освободить от налогов. Следует сказать и то, что около 70% выплат по материнскому капиталу уходит на жилье, которое продолжают оплачивать в течение 20 — 30 лет. Об этом сообщается на сайте Novostivolgograda.ru.