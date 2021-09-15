Металлоинвест благоустраивает дворовые территории Старого Оскола

Posted 15 сентября 2021, 10:03
Published 15 сентября 2021, 10:03
Modified 18 сентября 2022, 12:18
Updated 18 сентября 2022, 12:18
До конца 2021 года будут приведены в порядок 12 дворов в северо-восточной части города, установлено 50 детских игровых и спортивных площадок в районах ИЖС и сельских территориях округа.
Общая сумма средств, выделенных Металлоинвестом на эти цели в рамках программы социально-экономического партнёрства с правительством Белгородской области, составит 165 млн рублей.
Преображение двора — радостное событие для всех его жителей. Уверен, дети проявят большой интерес к занятиям спортом и играм на свежем воздухе на новой площадке. Совместная работа органов власти, предприятий и самих горожан даёт плодотворные результаты. Самое главное, чтобы люди с любовью относились к своему двору, ценили и берегли то, что у них появилось.Сергей Гричанюк, первый заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации Старооскольского городского округа
Дворовые территории, игровые и спортивные площадки — это то, что формирует комфортную микросреду, во многом определяет наше настроение и отношение к родному городу. Многие дворовые территории города устарели и нуждались в обновлении. В районах ИЖС и сёлах детские площадки ранее отсутствовали. В этом году, благодаря Металлоинвесту, в нашем округе появится более 60 красивых и современных точек притяжения горожан всех возрастов.Ирина Дружинина, директор по социальным вопросам Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов Старооскольского городского округа