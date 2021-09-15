Металлоинвест благоустраивает дворовые территории Старого Оскола

Дворовые территории, игровые и спортивные площадки — это то, что формирует комфортную микросреду, во многом определяет наше настроение и отношение к родному городу. Многие дворовые территории города устарели и нуждались в обновлении. В районах ИЖС и сёлах детские площадки ранее отсутствовали. В этом году, благодаря Металлоинвесту, в нашем округе появится более 60 красивых и современных точек притяжения горожан всех возрастов.Ирина Дружинина, директор по социальным вопросам Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов Старооскольского городского округа