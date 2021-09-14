В Белгородской области подвели итоги партийного проекта «Наше общее дело»

Posted 14 сентября 2021, 14:11
Published 14 сентября 2021, 14:11
Modified 18 сентября 2022, 12:18
Updated 18 сентября 2022, 12:18
Именно белгородцы и стали основными творцами проекта. По словам секретаря регионального отделения партии Наталии Полуяновой, которая выступила инициатором «Нашего общего дела», название придумано неслучайно.
Весь проект построен на пожеланиях и наказах жителей региона, которые поступали к депутатам в ходе работы на территориях. Мы подразумевали, что участие белгородцев будет достаточно активным, но всё равно были удивлены неравнодушным отношением жителей к работам по строительству или благоустройству любого объекта.Наталия Полуянова
За два года «Наше общее дело» стал самым узнаваемым проектом регионального отделения партии «Единая Россия» и частью масштабной работы партии, которая 20 лет известна не своими громкими лозунгами, а реальными наработками в любой сфере — конкурсами и проектами, ориентированными на человека и его благополучие.
За каждым объектом в муниципалитетах были закреплены кураторы — депутаты, секретари первичных отделений партии, актив и представители общественности.
В рамках проекта «Наше общее дело» депутаты сопровождали сотни объектов. И речь не только о крупных — в рамках нацпроектов. Речь идёт обо всех. Большая часть находилась в работе по просьбе жителей, которые стали и инициаторами, и контролёрами.Тарас Хтей, депутат Белгородской областной думы
За два года в проект попали около 800 объектов, которые курировали почти 2000 депутатов, порядка 3000 человек общественно-политического актива и сотни неравнодушных белгородцев. Жители региона стали самыми ответственными контролёрами благоустройства и сроков исполнения. Вся работа строилась на основе мнений и пожеланий белгородцев, потому что именно на местах видны проблемы, которые нужно решить в первую очередь. Проект показал отличные результаты: отремонтированные дороги, благоустроенные библиотеки, новые стадионы, территории для занятий и отдыха.
Значимость «Нашего общего дела» отметили и депутаты Белгородской областной думы, которые также контролировали выполнение общественно значимых проектов. Так, депутат облдумы Никита Румянцев назвал проект уникальным — прежде всего из-за взаимодействия и конструктивного диалога всех сторон. Юрий Клепиков считает «Наше общее дело» лучшим вариантом для сплочённой работы, а Тарас Хтей — популярным и востребованным.
Но больше всего добрых слов о проекте прозвучало от белгородцев, которые теперь могут зайти в отремонтированную библиотеку, музыкальную школу, заниматься на удобном стадионе или отдыхать в красивом парке.
Все отзывы, которые постоянно слышны во время рабочих поездок — моих и моих коллег, являются лучшим доказательством, что проект стал по-настоящему общим делом. Реальным. Нужным. Поэтому нынешние итоги можно считать промежуточными.
«Наше общее дело» будет жить — столько, сколько будет нужно самим жителям Белгородской области.Наталия Полуянова
Уровень ответственности партии влияет на качественное исполнение программ, инициированных президентом России, и пожеланий, полученных от граждан. Основное решение остаётся за самими жителями. Именно их мнение является основным, их голос — решающим.
На выборы 19 сентября «Единая Россия» идёт с этими установками и командой профессионалов. Региональную пятёрку лидеров представляют Вячеслав Гладков, Наталия Полуянова, Никита Румянцев, Тарас Хтей, Юрий Клепиков. Все они имеют поддержку граждан, все решают проблемы людей на том или ином уровне и все являются гарантами качественной работы партии «Единая Россия» в Белгородской области.
Голосуй за будущее! «Единая Россия» — № 5 в избирательном бюллетене!
Все планы на будущее будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и местного самоуправления за счёт средств соответствующих уровней бюджетов, а также государственных программ.
Оплачено из средств Белгородского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»