В Белгородской области подвели итоги партийного проекта «Наше общее дело»

За два года в проект попали около 800 объектов, которые курировали почти 2000 депутатов, порядка 3000 человек общественно-политического актива и сотни неравнодушных белгородцев. Жители региона стали самыми ответственными контролёрами благоустройства и сроков исполнения. Вся работа строилась на основе мнений и пожеланий белгородцев, потому что именно на местах видны проблемы, которые нужно решить в первую очередь. Проект показал отличные результаты: отремонтированные дороги, благоустроенные библиотеки, новые стадионы, территории для занятий и отдыха.