СГОК представил мини-проект сквера «Первая руда» на фестивале «Белгород в цвету»

Проект «Первая руда» является уменьшенной копией сквера, который находится в центральной части Старого Оскола на историческом месте расположения памятного камня — первой руды, добытой в карьере Стойленского ГОКа в 1968 году. В текущем году в рамках празднования 60-летнего юбилея он был реконструирован при поддержке СГОКа.