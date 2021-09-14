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Posted 14 сентября 2021,, 12:02

Published 14 сентября 2021,, 12:02

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

СГОК представил мини-проект сквера «Первая руда» на фестивале «Белгород в цвету»

14 сентября 2021, 12:02
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) перечислил 2,5 млн рублей на создание мини-сквера «Первая руда» в Центральном парке Белгорода, где прошёл международный фестиваль ландшафтного дизайна «Белгород в цвету».

Проект сквера выступил визитной карточкой Старого Оскола и стал победителем в номинации «Приезжайте в гости к нам».

Проект «Первая руда» является уменьшенной копией сквера, который находится в центральной части Старого Оскола на историческом месте расположения памятного камня — первой руды, добытой в карьере Стойленского ГОКа в 1968 году. В текущем году в рамках празднования 60-летнего юбилея он был реконструирован при поддержке СГОКа.

При проектировании сквера решено было уйти от прямых углов, дорожки и клумбы проложены в форме окружностей. Подпорные стенки символизируют кольца стойленского карьера и выполнены из природного камня в виде габионов.

Международный фестиваль «Белгород в цвету» — просветительский проект, который призван рассказать о новинках в сфере ландшафтного дизайна. В нём приняли участие более 140 участников из 26 российских городов. Они украсили улицу им. 50-летия Белгородской области и Центральный парк Белгорода цветочными композициями, каменными скульптурами, разного рода инсталляциями и арт-объектами.

Цель фестиваля — показать белгородцам новые стандарты в ландшафтном дизайне, создать благоприятные условия для выявления и поддержки социальных инициатив в вопросах благоустройства общественных территорий.

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

#Новости#Общество#Стойленский ГОК#Сгок#Белгород в цвету
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