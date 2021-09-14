СГОК представил мини-проект сквера «Первая руда» на фестивале «Белгород в цвету»

Posted 14 сентября 2021,, 12:02
Published 14 сентября 2021,, 12:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Проект сквера выступил визитной карточкой Старого Оскола и стал победителем в номинации «Приезжайте в гости к нам».
Проект «Первая руда» является уменьшенной копией сквера, который находится в центральной части Старого Оскола на историческом месте расположения памятного камня — первой руды, добытой в карьере Стойленского ГОКа в 1968 году. В текущем году в рамках празднования 60-летнего юбилея он был реконструирован при поддержке СГОКа.
При проектировании сквера решено было уйти от прямых углов, дорожки и клумбы проложены в форме окружностей. Подпорные стенки символизируют кольца стойленского карьера и выполнены из природного камня в виде габионов.
Международный фестиваль «Белгород в цвету» — просветительский проект, который призван рассказать о новинках в сфере ландшафтного дизайна. В нём приняли участие более 140 участников из 26 российских городов. Они украсили улицу им. 50-летия Белгородской области и Центральный парк Белгорода цветочными композициями, каменными скульптурами, разного рода инсталляциями и арт-объектами.
Цель фестиваля — показать белгородцам новые стандарты в ландшафтном дизайне, создать благоприятные условия для выявления и поддержки социальных инициатив в вопросах благоустройства общественных территорий.
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.