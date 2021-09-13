Гладков наградил победителей фестиваля «Белгород в цвету»

Мне кажется, всё получилось здорово и интересно. Люди гуляют с раннего утра и до позднего вечера. На их лицах улыбки, радость, счастье в глазах. Это главный показатель успеха нашей задумки. С первого же дня фестиваля ко мне подходили жители города и говорили, как не хотят, чтобы проект завершался. Мы особо ещё и не начинали, это пробная версия. Вячеслав Гладков