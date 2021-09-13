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Posted 13 сентября 2021, 06:55

Published 13 сентября 2021, 06:55

Modified 1 декабря, 08:50

Updated 1 декабря, 08:50

Гладков наградил победителей фестиваля «Белгород в цвету»

13 сентября 2021, 06:55
Сюжет
Губернатор
Фестиваль объединил участников из трёх стран и 26 городов России. Композиции из цветов, соломы и плодов деревьев располагались в Центральном парке и на Белгородском Арбате.

Фестиваль проходил с 10 по 12 сентября. За это время в нём приняли участие 142 человека из разных уголков страны.

Гран-при получил проект «Сад возможностей». Районы и горокруга знакомили белгородцев со своими традициями. Семь муниципалитетов получили золото, десять — серебро, пять — бронзу.

Наградили и самых юных садоводов. Воспитанники Станции юннатов Ровеньского и Чернянского районов завоевали золото в номинации «Любимый город».

Также наградили победителей номинаций «Маленький принц», «Планета цветов», «Загородный и городской сад». А гран-при фестиваля присудили автору «Сада возможностей» Марине Байлозян.

Мне кажется, всё получилось здорово и интересно. Люди гуляют с раннего утра и до позднего вечера. На их лицах улыбки, радость, счастье в глазах. Это главный показатель успеха нашей задумки. С первого же дня фестиваля ко мне подходили жители города и говорили, как не хотят, чтобы проект завершался. Мы особо ещё и не начинали, это пробная версия. Вячеслав Гладков

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