Гладков наградил победителей фестиваля «Белгород в цвету»

Posted 13 сентября 2021, 06:55
Published 13 сентября 2021, 06:55
Modified 1 декабря, 08:50
Updated 1 декабря, 08:50
Фестиваль проходил с 10 по 12 сентября. За это время в нём приняли участие 142 человека из разных уголков страны.
Гран-при получил проект «Сад возможностей». Районы и горокруга знакомили белгородцев со своими традициями. Семь муниципалитетов получили золото, десять — серебро, пять — бронзу.
Наградили и самых юных садоводов. Воспитанники Станции юннатов Ровеньского и Чернянского районов завоевали золото в номинации «Любимый город».
Также наградили победителей номинаций «Маленький принц», «Планета цветов», «Загородный и городской сад». А гран-при фестиваля присудили автору «Сада возможностей» Марине Байлозян.
Мне кажется, всё получилось здорово и интересно. Люди гуляют с раннего утра и до позднего вечера. На их лицах улыбки, радость, счастье в глазах. Это главный показатель успеха нашей задумки. С первого же дня фестиваля ко мне подходили жители города и говорили, как не хотят, чтобы проект завершался. Мы особо ещё и не начинали, это пробная версия. Вячеслав Гладков