Белгородская область получит 65 школьных автобусов и 24 машины скорой помощи

Что касается школьных автобусов, то в конце августа шесть районов и горокруг в Белгородской области получили 21 транспортное средство для перевозки детей. Как отметил руководитель региона Вячеслав Гладков во «ВКонтакте», вместе с поставленными и заказанными в школы области поступило свыше 250 единиц автомобилей.