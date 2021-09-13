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Posted 13 сентября 2021, 05:42

Published 13 сентября 2021, 05:42

Modified 1 декабря, 08:45

Updated 1 декабря, 08:45

Белгородская область получит 65 школьных автобусов и 24 машины скорой помощи

13 сентября 2021, 05:42
Сюжет
Губернатор
Автомобили выделило правительство РФ в рамках помощи регионам, сообщил руководитель области Вячеслав Гладков.

Правительство России решило дополнительно выделить регионам новые машины скорой помощи и школьные автобусы. В Белгородскую область поступят 24 специальные медицинские машины, а также 65 новых школьных автобусов. Соответствующее распоряжение уже вступило в силу.

Ранее регион получил 17 медицинских автомобилей с современным оборудованием, где есть аппарат ЭКГ, который в электронном виде может передавать показания сразу врачам-кардиологам, что позволяет начать лечение ещё по пути в больницу.

Что касается школьных автобусов, то в конце августа шесть районов и горокруг в Белгородской области получили 21 транспортное средство для перевозки детей. Как отметил руководитель региона Вячеслав Гладков во «ВКонтакте», вместе с поставленными и заказанными в школы области поступило свыше 250 единиц автомобилей.

#Новости#Общество#Белгородская область#Правительство#Губернатор#Скорая помощь#Школьные автобусы#Вячеслав Гладков
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