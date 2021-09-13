Белгородская область получит 65 школьных автобусов и 24 машины скорой помощи

Posted 13 сентября 2021, 05:42
Published 13 сентября 2021, 05:42
Modified 1 декабря, 08:45
Updated 1 декабря, 08:45
Правительство России решило дополнительно выделить регионам новые машины скорой помощи и школьные автобусы. В Белгородскую область поступят 24 специальные медицинские машины, а также 65 новых школьных автобусов. Соответствующее распоряжение уже вступило в силу.
Ранее регион получил 17 медицинских автомобилей с современным оборудованием, где есть аппарат ЭКГ, который в электронном виде может передавать показания сразу врачам-кардиологам, что позволяет начать лечение ещё по пути в больницу.
Что касается школьных автобусов, то в конце августа шесть районов и горокруг в Белгородской области получили 21 транспортное средство для перевозки детей. Как отметил руководитель региона Вячеслав Гладков во «ВКонтакте», вместе с поставленными и заказанными в школы области поступило свыше 250 единиц автомобилей.