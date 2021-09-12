Смоленская команда КВН «Триод и Диод» выиграла кубок губернатора Белгородской области

Posted 12 сентября 2021, 07:58
Published 12 сентября 2021, 07:58
Modified 1 декабря, 08:40
Updated 1 декабря, 08:40
11 сентября на сцене спорткомплекса «Белгород Арена» выступили белгородские юмористы и команды КВН из Высшей лиги — «Триод и Диод» из Смоленска, «Союз» из Тюмени и «Русская дорога» из Армавира».
Гости боролись за кубок губернатора Белгородской области и должны были максимально передать специфику региона. В итоге максимальное количество баллов по оценке жюри набрали юмористы из Смоленска.
Что касается белгородских команд, то специальный «Кубок Надежды» глава региона Вячеслав Гладков вручил «Бабл Гаму» из Белгорода. Руководитель области выразил надежду, что участники команды в скором времени станут победителями Высшей Лиги.
То, что мы задумали ещё полгода назад, стало получаться. Я думаю, что КВНу у нас точно быть. Мы сделаем всё для этого. Вячеслав Гладков
Напомним, в марте этого года в Белгородской области создали официальную лигу КВН «Тремпель». Решение об этом приняло руководство творческого объединения «АМиК» («Александр Масляков и Компания»).
В мае 11 белгородских команд уже сыграли первые игры. Кубок «Тремпель в тёмном» получила команда «Не выдумывай» из БГТУ имени Шухова, «Тремпель в светлом» — «Бойс Бэнд Belgorod Hotel», а главный приз — кубок «Тремпель в золотом» — команда «Веришь гуд».
Интересно то, что во время выступлений одной из самых популярных тем стала недавно открывшаяся «Белгород Арена». Юмористы шутили о времени её строительства и том, что вход в новый спорткомплекс не для всех.
Стоит отметить, что команды КВН появятся и в каждой школе Белгородской области. Управление культуры предполагает, что такое нововведение создаст для детей условия к развитию творческих способностей, личностного роста и формированию активной жизненной позиции.