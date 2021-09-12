Как прошёл Белгородский полумарафон

Posted 12 сентября 2021, 13:38
Published 12 сентября 2021, 13:38
Modified 1 декабря, 08:53
Updated 1 декабря, 08:53
12 сентября в областном центре прошёл Белгородский полумарафон. Спортсмены бежали по набережной Везёлки, Соборной площади и Свято-Троицкому бульвару.
Участники возрастом от 3 до 82 лет преодолели дистанции в 5, 10 и 21 км. Также организовали специальный «детский километр» и «километр возможностей», который преодолели более 40 людей с ограниченными возможностями здоровья.
Среди бегунов были как любители, так и профессионалы, а также призёры различных марафонов. Некоторые из них специально приехали из Ярославля, Краснодара, Курска, Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы побороться за 1,5 млн рублей, отметили в региональном правительстве.
Так, одна из победительниц забега на 10 км рассказала, что полгода назад переболела ковидом, но тренировки не бросила. По словам женщины, благодаря спорту она стала чувствовать себя лучше и быстрее восстановилась. Наградой за её волю к победе стал денежный приз.
В забеге принял участие и руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков. Чиновник преодолел дистанцию в 10 км.
Сегодня я увидел, что не один бегаю по утрам. Очень рад, что столько белгородцев занимается спортом, что к нам приехали в гости из других городов. Со следующего года постараемся сделать полноценный марафон, чтобы гостей было ещё больше. Самое главное, чтобы белгородцы начали бегать и заниматься спортом. Не устану повторять: спорт — это здоровье. Вячеслав Гладков.
Стоит отметить, что мероприятие прошло при поддержке регионального правительства и сообщества «Пульс». Само участие в забеге было бесплатным. Все бегуны заранее получили фирменные футболки и индивидуальные стартовые номера с чипами. На трассе спортсменов подбадривали пейсмейкеры и зажигательная музыка, а на финише их ждали медали.