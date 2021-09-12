Как прошёл Белгородский полумарафон

Сегодня я увидел, что не один бегаю по утрам. Очень рад, что столько белгородцев занимается спортом, что к нам приехали в гости из других городов. Со следующего года постараемся сделать полноценный марафон, чтобы гостей было ещё больше. Самое главное, чтобы белгородцы начали бегать и заниматься спортом. Не устану повторять: спорт — это здоровье. Вячеслав Гладков.