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Posted 12 сентября 2021, 07:00

Published 12 сентября 2021, 07:00

Modified 1 декабря, 08:53

Updated 1 декабря, 08:53

Гладков пробежит 10 км в полумарафоне «Пульс»

12 сентября 2021, 07:00
Сюжет
Губернатор
Об участии в спортивном соревновании глава Белгородской области рассказал на своих страницах в соцсетях.

12 сентября в Белгороде стартует полумарафон «Пульс». На своей странице во «ВКонтакте» руководитель региона сообщил, что намерен принять участие в забеге и преодолеть дистанцию в 10 км.

Известно, что участники полумарафона побегут по набережной Везёлки, Соборной площади и Свято-Троицкому бульвару. Длина дистанций составит 5, 10 и 21 км, также организаторы предусмотрели создание «детского километра» и маршруты для людей с ограниченными возможностями.

Стоит отметить, что призовой фонд Белгородского полумарафона составит 1,5 млн рублей.

Для проведения забега в областном центре с 07:30 12 сентября перекроют Театральный проезд, Свято-Троицкий бульвар, улицу Победы, Гражданский проспект, улицы Харьковскую и Левобережную, а также малый проезд проспекта Богдана Хмельницкого.

#Новости#Общество#Белгородская область#Спорт#Губернатор#Новости Белгорода#Забег#Белгород#Вячеслав Гладков
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