Гладков пробежит 10 км в полумарафоне «Пульс»

Posted 12 сентября 2021, 07:00
Published 12 сентября 2021, 07:00
Modified 1 декабря, 08:53
Updated 1 декабря, 08:53
12 сентября в Белгороде стартует полумарафон «Пульс». На своей странице во «ВКонтакте» руководитель региона сообщил, что намерен принять участие в забеге и преодолеть дистанцию в 10 км.
Известно, что участники полумарафона побегут по набережной Везёлки, Соборной площади и Свято-Троицкому бульвару. Длина дистанций составит 5, 10 и 21 км, также организаторы предусмотрели создание «детского километра» и маршруты для людей с ограниченными возможностями.
Стоит отметить, что призовой фонд Белгородского полумарафона составит 1,5 млн рублей.
Для проведения забега в областном центре с 07:30 12 сентября перекроют Театральный проезд, Свято-Троицкий бульвар, улицу Победы, Гражданский проспект, улицы Харьковскую и Левобережную, а также малый проезд проспекта Богдана Хмельницкого.