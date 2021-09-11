Прокуратура проверит «Ресо-гарантию» на предмет законности действий

Posted 11 сентября 2021, 08:58
Published 11 сентября 2021, 08:58
Modified 18 сентября 2022, 12:17
Updated 18 сентября 2022, 12:17
Из официального ответа Чертановской прокуратуры столицы следует, что по факту жалобы на деятельность компании «Ресо-гарантия» проведут проверку.
«Ресо-гарантия» — одна из лидирующих структур, специализирующихся на выдаче россиянам полисов ОСАГО. В последнее время от граждан поступает все больше жалоб на то, что они сталкиваются с проблемами в процессе получения обязательных страховок при оформлении их через интернет. Специалисты Центробанка России ранее провели проверку, по итогам которой подтвердили факт нарушения. Со стороны клиентов при этом не прекращаются жалобы на пониженные выплаты по автострахованию.
Информационное издание RostovGazeta 23 июля направило на электронный адрес «Ресо-гарантии» запрос, в котором попросило предоставить комментарии относительно причин возникших проблем. Редакция предложила также проинформировать общественность о мерах, предпринимаемых для их устранения.
Ответа не последовало. 2 августа RostovGazeta обратилась с запросом повторно — он был направлен по почте. В компании «Почта России» утверждают, что письмо адресат получил. Однако с ответом он явно не торопится.
Действующий в России закон о СМИ предусматривает, что редакции вправе запрашивать информацию, и коммерческие структуры — не исключение. Они обязаны или предоставлять запрашиваемые сведения, или же аргументировать отказы. За нарушение этого закона предусмотрен штраф.
Страховая компания «Ресо-гарантия» в настоящее время выступает в качестве ответчика более чем в 440 судах. Основными владельцами российского страховщика являются миллиардеры Николай и Сергей Саркисовы. В начале 2021 года организация засветилась в скандале, участником которого стал экс-президент Франции Николя Саркози. Массмедиа пишут, что российский страховщик выплатил политику несколько миллионов евро.