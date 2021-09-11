Прокуратура проверит «Ресо-гарантию» на предмет законности действий

«Ресо-гарантия» — одна из лидирующих структур, специализирующихся на выдаче россиянам полисов ОСАГО. В последнее время от граждан поступает все больше жалоб на то, что они сталкиваются с проблемами в процессе получения обязательных страховок при оформлении их через интернет. Специалисты Центробанка России ранее провели проверку, по итогам которой подтвердили факт нарушения. Со стороны клиентов при этом не прекращаются жалобы на пониженные выплаты по автострахованию.