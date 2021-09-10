В Белгородской области семьи будут бесплатно получать жильё по новой программе

Мои коллеги очень часто говорят: «Вячеслав Владимирович, мы не сможем обеспечить все эти семьи жильём в течение 3–5 лет». Мой главный аргумент — 120–150 семей — это 600–800 человек в год, которым мы улучшаем жилищные условия. С моей точки зрения, это точно нужно делать, это нужно делать, не боясь. В противном случае шансов у этих семей улучшить жилищные условия просто нет.Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области