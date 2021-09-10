В Белгородской области семьи будут бесплатно получать жильё по новой программе

Posted 10 сентября 2021, 09:27
Published 10 сентября 2021, 09:27
Modified 1 декабря, 08:41
Updated 1 декабря, 08:41
По словам главы региона, работа властей нацелена на то, чтобы молодёжь оставалась жить в Белгородской области. А для этого её нужно обеспечить хорошей работой и своим жильём. Поэтому в 2022 году в области хотят расширить условия федеральной программы «Молодая семья». Сейчас участники программы получают из бюджетов трёх уровней 35% стоимости приобретаемой квартиры, а 65% добавляют сами.
Мы хотим после рождения второго ребёнка (а после первого семья получает материнский капитал) добавлять молодой семье ещё 25% от общей стоимости квартиры. А после рождения третьего ребёнка субсидировать ещё 40%, таким образом квартира будет доставаться молодой семье бесплатно.Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области
По мнению главы регионы, эта программа будет востребована молодыми семьями. Да, к моменту рождения третьего ребёнка молодой семье уже не будет хватать первоначально взятой жилплощади. Но зато у неё появится собственная квартира, которую можно будет использовать как первоначальный взнос в дальнейших ипотечных программах, которых в регионе достаточно много.
Главный ожидаемый результат от этих программ — это изменение демографического тренда. Мы хотим положительную динамику рождаемости и превышения рождаемости над смертностью. В этом главный залог успешности региона.Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области
Руководитель региона рассказал и о решении жилищного вопроса для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Многодетные семьи как никто нуждаются в государственной поддержке, потому что, во-первых, помогают решить злободневную демографическую проблему, во-вторых, не в состоянии самостоятельно приобрести жильё, так как в большинстве случаев не отличаются высокими доходами.
По предварительным данным, в социальной очереди на получение жилья сейчас находятся около 3000 семей. В бюджет на будущий год власти хотят заложить около 1 млрд рублей, что поможет за год обеспечить жильём 120–150 семей.
Мои коллеги очень часто говорят: «Вячеслав Владимирович, мы не сможем обеспечить все эти семьи жильём в течение 3–5 лет». Мой главный аргумент — 120–150 семей — это 600–800 человек в год, которым мы улучшаем жилищные условия. С моей точки зрения, это точно нужно делать, это нужно делать, не боясь. В противном случае шансов у этих семей улучшить жилищные условия просто нет.Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области
В обеспечении социальным жильём остро нуждаются и семьи с детьми-инвалидами, у которых сильно ограничены возможности в приобретении собственной жилплощади.
Мы сейчас готовим программу, и я убеждён, что депутаты областной думы её поддержат. Мы на следующий год планируем начать реализацию этой программы и предоставлять таким семьям социальное жильё.Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области
Очередь таких семей на получение жилья власти планируют ликвидировать в течение трёх лет. На эти цели в областном бюджете на 2022 год запланировали более 350 млн рублей, что поможет 80 семьям получить собственную жилплощадь. За три года на жильё для семей с детьми-инвалидами планируют направить около миллиарда рублей.
Напомним, новость о том, что в Белгородской области начнут строить социальное жильё для бедных, стала известна весной 2021 года. Нуждающиеся в жилплощади семьи будут получать квартиры на условиях социальной аренды, но в будущем смогут их выкупить.
Ранее редакция ИА «Бел.Ру» уже обращала внимание на то, что в регионе наблюдаются огромные проблемы с получением социального жилья от государства. Среднее время ожидания квартиры по очереди — 16 лет, за этот период в семьях успевают вырасти дети и нарожать уже своих детей. И тремя поколениями люди вынуждены жить в одной квартире.
Чиновники объясняли столь долгое ожидание отсутствием на территории муниципалитетов социального жилья.