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Posted 10 сентября 2021, 05:44

Published 10 сентября 2021, 05:44

Modified 1 декабря, 08:12

Updated 1 декабря, 08:12

24 белгородских общежития отремонтируют за 1 млрд рублей

10 сентября 2021, 05:44
Сюжет
Губернатор
Всего зданий, подлежащих ремонту, чиновники насчитали 58. Первую половину власти хотят сделать уже в следующем году, рассказал глава региона на своих страницах в соцсетях.

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что правительство региона определило параметры новой программы по ремонту бывших общежитий. Как отметил Гладков, состояние многих зданий плохое.

Информацию о количестве домов, подлежащих ремонту, готовили главы муниципалитетов. По подсчётам чиновников, в регионе насчитывается 230 бывших общежитий, переведённых в статус многоквартирных домов, из которых 58 нуждаются в ремонте в первую очередь.

Работы власти намерены начать в следующем году. Пока запланировано привести в порядок первые 24 здания. На эти цели из казны уйдёт порядка 1 млрд рублей.

В ближайшее время опубликуем план и перечень конкретных зданий, которые будут подлежать капремонту в 2022 году. Вячеслав Гладков

Напомним, тему ремонта общежитий чиновники уже обсуждали на одном из оперсовещаний в начале августа. Тогда руководитель Белгородской области назвал условия, в которых проживают люди в общежитиях, нечеловеческими и отметил, что во многих зданиях нет даже санузла.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Капитальный ремонт#Общежитие#Вячеслав Гладков
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