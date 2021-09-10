24 белгородских общежития отремонтируют за 1 млрд рублей

Posted 10 сентября 2021, 05:44
Published 10 сентября 2021, 05:44
Modified 1 декабря, 08:12
Updated 1 декабря, 08:12
Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что правительство региона определило параметры новой программы по ремонту бывших общежитий. Как отметил Гладков, состояние многих зданий плохое.
Информацию о количестве домов, подлежащих ремонту, готовили главы муниципалитетов. По подсчётам чиновников, в регионе насчитывается 230 бывших общежитий, переведённых в статус многоквартирных домов, из которых 58 нуждаются в ремонте в первую очередь.
Работы власти намерены начать в следующем году. Пока запланировано привести в порядок первые 24 здания. На эти цели из казны уйдёт порядка 1 млрд рублей.
В ближайшее время опубликуем план и перечень конкретных зданий, которые будут подлежать капремонту в 2022 году. Вячеслав Гладков
Напомним, тему ремонта общежитий чиновники уже обсуждали на одном из оперсовещаний в начале августа. Тогда руководитель Белгородской области назвал условия, в которых проживают люди в общежитиях, нечеловеческими и отметил, что во многих зданиях нет даже санузла.