24 белгородских общежития отремонтируют за 1 млрд рублей

Напомним, тему ремонта общежитий чиновники уже обсуждали на одном из оперсовещаний в начале августа. Тогда руководитель Белгородской области назвал условия, в которых проживают люди в общежитиях, нечеловеческими и отметил, что во многих зданиях нет даже санузла.