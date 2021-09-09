Участковым Белгородской области передали 35 новых служебных автомобилей

Участковых уполномоченных полиции обеспечивают жильём на обслуживаемых территориях. Дома для правоохранителей построили в Старооскольском горокруге, в Новосадовом Белгородского района. Всего, по данным регионального правительства, до конца 2020 года планировалось ввести 20 домов и пять квартир для участковых.