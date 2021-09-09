Участковым Белгородской области передали 35 новых служебных автомобилей

Posted 9 сентября 2021, 11:06
Published 9 сентября 2021, 11:06
Modified 1 декабря, 08:04
Updated 1 декабря, 08:04
Участковым уполномоченным полиции передали ключи от 35 новых служебных автомобилей. Машины получили правоохранители из разных районов области.
Торжественная церемония прошла 9 сентября в АСК «Вираж». Участвовал в ней и врио губернатора Вячеслав Гладков, анонсировавший ранее передачу полицейским 35 новых машин.
Помимо этого, на площадке состоялся гарнизонный развод строевых подразделений ОВД.
Как отметили в пресс-службе регионального управления МВД, с 2018 года в Белгородской области действует проект «Современный участковый пункт полиции». С начала его запуска открыли новые участковые пункты и отремонтировали уже существующие служебные помещения.
Участковых уполномоченных полиции обеспечивают жильём на обслуживаемых территориях. Дома для правоохранителей построили в Старооскольском горокруге, в Новосадовом Белгородского района. Всего, по данным регионального правительства, до конца 2020 года планировалось ввести 20 домов и пять квартир для участковых.