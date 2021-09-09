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Posted 9 сентября 2021, 11:06

Published 9 сентября 2021, 11:06

Modified 1 декабря, 08:04

Updated 1 декабря, 08:04

Участковым Белгородской области передали 35 новых служебных автомобилей

9 сентября 2021, 11:06
Сюжет
Автомобили
Транспорт получили в том числе сотрудники полиции из удалённых районов. В церемонии участвовал врио губернатора Вячеслав Гладков, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Участковым уполномоченным полиции передали ключи от 35 новых служебных автомобилей. Машины получили правоохранители из разных районов области.

Торжественная церемония прошла 9 сентября в АСК «Вираж». Участвовал в ней и врио губернатора Вячеслав Гладков, анонсировавший ранее передачу полицейским 35 новых машин.

Помимо этого, на площадке состоялся гарнизонный развод строевых подразделений ОВД.

Как отметили в пресс-службе регионального управления МВД, с 2018 года в Белгородской области действует проект «Современный участковый пункт полиции». С начала его запуска открыли новые участковые пункты и отремонтировали уже существующие служебные помещения.

Участковых уполномоченных полиции обеспечивают жильём на обслуживаемых территориях. Дома для правоохранителей построили в Старооскольском горокруге, в Новосадовом Белгородского района. Всего, по данным регионального правительства, до конца 2020 года планировалось ввести 20 домов и пять квартир для участковых.

#Новости#Общество#Белгородская область#Автомобили#Участковые#Вячеслав Гладков
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