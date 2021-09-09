Партия пенсионеров предложила ввести услугу бесплатной стоматологической страховки

Posted 9 сентября 2021, 17:25
Published 9 сентября 2021, 17:25
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
В первую очередь предлагается обеспечить бесплатной стоматологической помощью пенсионеров, несовершеннолетних и прочие социально незащищенные группы, после чего ввести такие услуги для всех категорий граждан. Председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков рассказал, что работа над созданием новых реформ в сфере здравоохранения ведется партией давно, так как депутаты партии считают, что именно здоровье населения влияет на национальную безопасность государства. Как сообщает novostivolgograda.ru, на данный момент в федеральный список Партии пенсионеров включены 33 профессиональных медика, чей опыт и знания учитываются при создании новых программных предложений. Бураков обращает внимание на то, что каждый год в России количество заболеваний возрастает на 1%, что составляет 1,4 миллиона человек ежегодно. Количество умерших за прошедший год выросло на 200 тысяч человек по сравнению с прошлым годом. 14% зданий медицинских учреждений в стране, по сведениям Росстата, работают с нарушениями.
Партия пенсионеров составила комплекс предложений, которые позволят улучшить сферу здравоохранения в стране в целом и обеспечить доступность стоматологической помощи населению в частности.
Бураков приводит статистику, согласно которой в нынешних экономических условиях большинство граждан не могут позволить себе полноценное лечение зубов. Так, 60% россиян, которые удаляют зубы, не в состоянии обеспечить себе установку коронок, имплантов или зубных протезов.
Соратник партии, хирург-онколог, заслуженный врач РФ Эрик Праздников отметил, что в европейских государствах с процветающей экономикой, например в Финляндии, достаточно давно действует практика стоматологического страхования, благодаря которой удается решить все основные проблемы населения по лечению зубов. Он подчеркивает, что такая система уже показала свою действенность и эффективность.
Праздников также заявляет, что в ходе последнего общероссийского стоматологического исследования было установлено, что 40% жителей нашей страны не имеют половины зубов. В среднем по России процент полностью беззубых людей достигает 14%. Регулярные профилактические осмотры у зубных врачей проходят не более 10% населения. 90% россиян не располагают достаточным количеством средств, чтобы позволить себе полноценное стоматологическое лечение.
Праздников уверен, что жители нашей страны не должны стыдиться своей улыбки, для чего им нужны здоровые и красивые зубы. В этом им должно помочь государство.