Партия пенсионеров предложила ввести услугу бесплатной стоматологической страховки

В первую очередь предлагается обеспечить бесплатной стоматологической помощью пенсионеров, несовершеннолетних и прочие социально незащищенные группы, после чего ввести такие услуги для всех категорий граждан. Председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков рассказал, что работа над созданием новых реформ в сфере здравоохранения ведется партией давно, так как депутаты партии считают, что именно здоровье населения влияет на национальную безопасность государства. Как сообщает novostivolgograda.ru, на данный момент в федеральный список Партии пенсионеров включены 33 профессиональных медика, чей опыт и знания учитываются при создании новых программных предложений. Бураков обращает внимание на то, что каждый год в России количество заболеваний возрастает на 1%, что составляет 1,4 миллиона человек ежегодно. Количество умерших за прошедший год выросло на 200 тысяч человек по сравнению с прошлым годом. 14% зданий медицинских учреждений в стране, по сведениям Росстата, работают с нарушениями.