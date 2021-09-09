Партия ЕР обеспечит в бюджете финансирование на капитальный ремонт школ

Posted 9 сентября 2021, 14:23
Published 9 сентября 2021, 14:23
Modified 9 декабря 2024, 16:02
Updated 9 декабря 2024, 16:02
На следующей неделе запланирован ряд совещаний “Единой России” с правительством по согласованию бюджета на следующий год, а также на период 2023-2024 года, где будут обсуждаться новые инициативы. Как сообщает nashgorod.ru, депутаты партии будут рассматривать финансирование программ в бюджете в полном объеме.
Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак заявил, что глава государства уже одобрил кардинально новый инструмент, который планируют ввести для развития субъектов, при котором каждый регион сможет получить инфраструктурный бюджетный кредит по ставке до 3% годовых на срок 15 лет.
Также обсуждался и не менее важный вопрос – строительство новых школ и их капитальный ремонт. До конца 2024 года будет построено 1300 новых образовательных учреждений, в которых будут обучаться более миллиона детей.
Сопредседатель Общероссийского народного фронта, глава образовательного центра “Сириус” Елена Шмелева считает, что обновление учебных заведений должно проходить с применением творческого подхода, для чего стоит провести конкурс лучших реализованных проектов. Школы-победители будут получать от государства дополнительное финансирование на модернизацию образовательной среды.
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что немаловажную роль во внедрении новой программы строительства и капитального ремонта школ сыграли члены партии “Единая Россия”.
Он выразил надежду, что контроль за реализацией всех предложенных сейчас проектов будет вестись и в дальнейшем.
Ранее депутаты партии обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением реализовать программу развития инфраструктурных проектов в субъектах РФ и профинансировать ее осуществление. Глав государства одобрил данную инициативу. Государственная дума единогласно поддержала соответствующий законопроект в третьем чтении 9 июня. На партийном съезде 19 июня Путин сообщил, что программа будет продлена еще на 5 лет, до 2026 года, также будет увеличено ее финансирование.
На официальном сайте ER.ru опубликована информация о создании программы капитального ремонта школ на следующие 5 лет, что глава государства также поручил осуществить “Единой России” на съезде. Возведение новых учебных заведений и капитальный ремонт функционирующих школ уже закреплены в народной программе партии. Ранее депутаты направили министру просвещения перечень из 7200 школ, которым требуется капитальный ремонт. Весь процесс проведения таких работ, от составления проекта до приемки отремонтированных объектов в регионах, будут контролировать рабочие группы, сформированные при участии партии, Министерства просвещения и родительского сообщества.