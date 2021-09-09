Партия ЕР обеспечит в бюджете финансирование на капитальный ремонт школ

На официальном сайте ER.ru опубликована информация о создании программы капитального ремонта школ на следующие 5 лет, что глава государства также поручил осуществить “Единой России” на съезде. Возведение новых учебных заведений и капитальный ремонт функционирующих школ уже закреплены в народной программе партии. Ранее депутаты направили министру просвещения перечень из 7200 школ, которым требуется капитальный ремонт. Весь процесс проведения таких работ, от составления проекта до приемки отремонтированных объектов в регионах, будут контролировать рабочие группы, сформированные при участии партии, Министерства просвещения и родительского сообщества.