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Posted 9 сентября 2021, 13:16

Published 9 сентября 2021, 13:16

Modified 1 декабря, 07:42

Updated 1 декабря, 07:42

На открытии мебельного салона «Ангстрем» в Белгороде выступит участница шоу «Голос»

9 сентября 2021, 13:16
Торжественное открытие салона продлится три дня – с 10 по 12 сентября. Белгородцев ожидает выступление участницы шоу «Голос», мастер-классы, розыгрыш подарочных сертификатов.

С 10 по 12 сентября в МТРК «Сити Молл Белгородский» состоится торжественное открытие мебельного салона «Ангстрем» площадью почти 1000 кв. м.

12 сентября в 13:00 в салоне выступит белгородская певица, участница шоу «Голос» Юлия Мандрико. Для детей и взрослых в дни открытия проведут мастер-классы по изготовлению полезных декоративных изделий для дома. Также среди посетителей разыграют подарочные сертификаты на мебель номиналом до 15 000 рублей. Общий призовой фонд – более 120 000 рублей.

В салоне «Ангстрем» представлен широкий выбор уникальных коллекций мебели в разных стилях от классики до лофта. Белгородцы смогут оформить весь дом в едином стиле или поэкспериментировать и добавить «изюминку» каждой комнате.

С помощью очков виртуальной реальности клиенты салона смогут «примерить» мебель к своему интерьеру – выбрать цвет и размер модели, поменять ткань.

В «Ангстрем» можно приобрести гостиные, спальни, кабинеты, прихожие, кухни и детские комнаты. А также столовые группы, журнальные столы, стулья, кресла, пуфы –все, что нужно для домашнего уюта. В салоне вам предложат готовое решение или разработают индивидуальный дизайн-проект мебели вашей мечты. Цены и условия покупки приятно удивят.

Ежемесячно в салоне проходят акции с выгодными предложениями для клиентов. В сентябре в честь открытия компания предоставляет скидки до 70% на весь ассортимент.Познакомиться с коллекциями мебели можно прямо сейчас в интернет-магазине «Ангстрем».

Компания «Ангстрем» была основана в 1991 году в Воронеже. Мебельная сеть известна не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Компания с 30-летней историей имеет собственное производство, службы сервиса и качества. «Ангстрем» сотрудничает с лучшими мировыми производителями материалов и фурнитуры. Гарантия на мебель – 10 лет.

Салон расположен в МТРК «Сити Молл Белгородский» (ул. Щорса, д. 64), первый этаж(белое крыло). Номер телефона: +7 (905) 670 66 94.

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