На открытии мебельного салона «Ангстрем» в Белгороде выступит участница шоу «Голос»

Компания «Ангстрем» была основана в 1991 году в Воронеже. Мебельная сеть известна не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Компания с 30-летней историей имеет собственное производство, службы сервиса и качества. «Ангстрем» сотрудничает с лучшими мировыми производителями материалов и фурнитуры. Гарантия на мебель – 10 лет.