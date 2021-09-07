В следкоме раскрыли детали ночного убийства в Старом Осколе

Posted 7 сентября 2021, 11:16
Published 7 сентября 2021, 11:16
Modified 1 декабря, 08:31
Updated 1 декабря, 08:31
По версии следствия, на парковке в микрорайоне Рождественский Старого Оскола нетрезвый 36-летний местный житель из-за громких разговоров поссорился со случайными прохожими. В разгар конфликта мужчина достал из своей машины охотничье ружьё и выстрелил из него.
Один из пострадавших от ранения скончался на месте, ещё одному 20-летнему парню пуля попала в плечо.
Подозреваемый с места событий скрылся, но спустя несколько часов его задержали. Следственный отдел по Старому Осколу возбудил уголовное дело за убийство и покушение на убийство двух лиц. Расследование уголовного дела продолжается.
В УМВД по Белгородской области дополнительно сообщили, что о происшествии в диспетчерскую службу сообщили в 2:30. Умерший мужчина был 1998 года рождения.
Напомним, «9 Канал» Старого Оскола сообщал, что стрелявший — сотрудник МЧС.