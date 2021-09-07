В следкоме раскрыли детали ночного убийства в Старом Осколе

По версии следствия, на парковке в микрорайоне Рождественский Старого Оскола нетрезвый 36-летний местный житель из-за громких разговоров поссорился со случайными прохожими. В разгар конфликта мужчина достал из своей машины охотничье ружьё и выстрелил из него.