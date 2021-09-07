Россельхозбанк открыл «Школу фермера» в Белгородской области

Posted 7 сентября 2021, 06:56
Published 7 сентября 2021, 06:56
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
Общая география проекта увеличилась в 10 раз за год до 41 региона, а среди новых направлений подготовки появился сельский туризм.
Спустя год мы уже видим результаты первых выпускников. Видим в реальных проектах: засеянных полях, отремонтированных птицекомплексах, новых сыроварнях и молочных фермах. Сегодня на связи — студенты «Школы фермера» в 27 регионах. Но наша страна гораздо больше и разнообразнее. И мы хотим, чтобы образование было доступно всем, кто стремится стать фермером. Поэтому мы решили «подключить» к проекту всю Россию. С этой целью запускаем онлайн-версию «Школы фермера». Трансляции и видеозаписи будут размещены на цифровой платформе Россельхозбанка «Своё фермерство». Хочу пожелать всем студентам «Школы фермера» поймать драйв от этой профессии и максимально реализовать свой талант предпринимателя!Борис Листов
По словам Оксаны Лут, образовательный проект за два предыдущих сезона доказал свою эффективность, позволив значительно расширить компетенции предпринимателей и горизонты для их бизнеса.
«Увеличение числа слушателей и расширение географии проекта демонстрируют востребованность такого формата обучения среди фермеров и их стремление получать актуальное бизнес-образование. Отмечу, что одновременно с поддержкой сельхозпроизводства Минсельхоз стимулирует развитие и других видов деятельности малых форм хозяйствования. Например, с 2022 года мы планируем уделять самое пристальное внимание сфере сельского туризма, и это направление обязательно будет внедрено в образовательную программу «Школы фермеров», — заявила Оксана Лут.
Студенты третьего потока будут обучаться по 20 специальностям. В Белгородской области слушатели получат знания по двум направлениям: овощеводство закрытого грунта, а также сельский и агротуризм.
Руководитель ремесленной сыроварни из Борисовского района Белгородской области Марина Фабр, которая вошла в число студентов третьего потока Школы фермера, считает для себя проект очень нужным и планирует с его помощью развить на своём производстве направление сельского туризма.
В церемонии открытия третьей волны «Школы фермера» приняли участие представители администрации регионов-участников, студенты, ректоры аграрных вузов, руководители сельхозпредприятий, выпускники предыдущих потоков, амбассадоры Россельхозбанка.
С начала запуска в 2020 году обучение в «Школе фермера» прошли 466 слушателей в 16 регионах по 17 уникальным специализациям, а 45 наиболее талантливых слушателей второй волны получили грант от Россельхозбанка и Агропродовольственного фонда «Своё» на создание и развитие новых малых форм хозяйствования.
В Белгородской области инициатива Россельхозбанка реализуется впервые. Проект стартовал при поддержке департамента агропромышленного комплекса Белгородской области. В обучении примет участие 30 слушателей. Занятия будут проходить на базе Белгородского аграрного университета имени В. Я. Горина.
Первый поток охватил 4 региона, с учётом второго — 16. Таким образом присоединение новых регионов к третьему потоку увеличило географию «Школы фермера» до 41 субъекта, то есть в 10 раз за год.
«Школа фермера» — это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.
Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; знакомятся с новейшими агротехнологиями; проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. А завершается курс защитой бизнес-планов.
Общая продолжительность курса — до трёх месяцев. Выпускники получают дипломы государственного образца от вузов — участников проекта и возможность участвовать в конкурсном отборе на получение мер поддержки от Минсельхоза России. Обучение финансируется Россельхозбанком.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.