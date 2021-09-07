Россельхозбанк открыл «Школу фермера» в Белгородской области

Спустя год мы уже видим результаты первых выпускников. Видим в реальных проектах: засеянных полях, отремонтированных птицекомплексах, новых сыроварнях и молочных фермах. Сегодня на связи — студенты «Школы фермера» в 27 регионах. Но наша страна гораздо больше и разнообразнее. И мы хотим, чтобы образование было доступно всем, кто стремится стать фермером. Поэтому мы решили «подключить» к проекту всю Россию. С этой целью запускаем онлайн-версию «Школы фермера». Трансляции и видеозаписи будут размещены на цифровой платформе Россельхозбанка «Своё фермерство». Хочу пожелать всем студентам «Школы фермера» поймать драйв от этой профессии и максимально реализовать свой талант предпринимателя!Борис Листов