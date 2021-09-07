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Posted 7 сентября 2021,, 09:04

Published 7 сентября 2021,, 09:04

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Московские архитекторы хотят создать в Белгороде 25-километровый пешеходный маршрут

7 сентября 2021, 09:04
С такой идеей выступил приезжавший с лекцией в областной центр Олег Шапиро. Архитектор предлагает обустроить вдоль Везёлки и Северского Донца водно-зелёный каркас. Концепция представлена на набережной, сообщил глава регионального депстроя Владимир Базаров.

В Белгород 3 сентября приезжал известный столичный архитектор, сооснователь бюро Wowhaus Олег Шапиро. На набережной Везёлки он выступал с публичной лекцией об устойчивом развитии городов.

Олег Шапиро в числе прочего предложил создать в Белгороде водно-зелёный каркас вдоль Везёлки и Северского Донца. Опорой для объекта станут 15 существующих парков и общественных пространств.

По задумке это должен быть 25-километровый непрерывный пешеходный маршрут с тематическими зонами и точками притяжения. Ознакомиться с концепцией можно на набережной Везёлки, там установлены специальные планшеты. Стоять они там будут несколько недель, как сообщал ранее врио губернатора Вячеслав Гладков.

Напомним, что три участка набережной Везёлки в Белгороде спроектировали с участием московских специалистов — представителей «Стрелки».

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