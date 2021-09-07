Московские архитекторы хотят создать в Белгороде 25-километровый пешеходный маршрут

По задумке это должен быть 25-километровый непрерывный пешеходный маршрут с тематическими зонами и точками притяжения. Ознакомиться с концепцией можно на набережной Везёлки, там установлены специальные планшеты. Стоять они там будут несколько недель, как сообщал ранее врио губернатора Вячеслав Гладков.