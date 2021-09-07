Московские архитекторы хотят создать в Белгороде 25-километровый пешеходный маршрут

Posted 7 сентября 2021,, 09:04
Published 7 сентября 2021,, 09:04
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В Белгород 3 сентября приезжал известный столичный архитектор, сооснователь бюро Wowhaus Олег Шапиро. На набережной Везёлки он выступал с публичной лекцией об устойчивом развитии городов.
Олег Шапиро в числе прочего предложил создать в Белгороде водно-зелёный каркас вдоль Везёлки и Северского Донца. Опорой для объекта станут 15 существующих парков и общественных пространств.
По задумке это должен быть 25-километровый непрерывный пешеходный маршрут с тематическими зонами и точками притяжения. Ознакомиться с концепцией можно на набережной Везёлки, там установлены специальные планшеты. Стоять они там будут несколько недель, как сообщал ранее врио губернатора Вячеслав Гладков.
Напомним, что три участка набережной Везёлки в Белгороде спроектировали с участием московских специалистов — представителей «Стрелки».