След от украденного рельса привёл полицию к дому работника железной дороги

Posted 6 сентября 2021, 13:03
Published 6 сентября 2021, 13:03
Modified 1 декабря, 08:54
Updated 1 декабря, 08:54
41-летний работник железной дороги узнал, что на станции Хлевище в Алексеевском горокруге хранятся демонтированные после ремонта рельсы, и решил забрать себе одну для строительства подвала.
На машине с прицепом он приехал к складу, зацепил отрезок рельса и повёз его вдоль железной дороги к себе домой.
По следу на земле от перетаскиваемого груза к мужчине и пришли сотрудники транспортной полиции на следующий день, когда тот как раз начал распиливать добычу на части.
В итоге у злоумышленника изъяли почти полтонны железнодорожных деталей. Возбуждено уголовное дело за кражу по части 1 статьи 158. Мужчина дал подписку о невыезде, расследование дела продолжается.