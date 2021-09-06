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Posted 6 сентября 2021, 13:03

Published 6 сентября 2021, 13:03

Modified 1 декабря, 08:54

Updated 1 декабря, 08:54

След от украденного рельса привёл полицию к дому работника железной дороги

6 сентября 2021, 13:03
Сюжет
Кража
Мужчина уже начал пилить деталь на части, когда его задержала транспортная полиция, подробности рассказали в пресс-службе Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте.

41-летний работник железной дороги узнал, что на станции Хлевище в Алексеевском горокруге хранятся демонтированные после ремонта рельсы, и решил забрать себе одну для строительства подвала.

На машине с прицепом он приехал к складу, зацепил отрезок рельса и повёз его вдоль железной дороги к себе домой.

По следу на земле от перетаскиваемого груза к мужчине и пришли сотрудники транспортной полиции на следующий день, когда тот как раз начал распиливать добычу на части.

В итоге у злоумышленника изъяли почти полтонны железнодорожных деталей. Возбуждено уголовное дело за кражу по части 1 статьи 158. Мужчина дал подписку о невыезде, расследование дела продолжается.

#Новости#Происшествия#Алексеевка#Кража#Нарочно не придумаешь
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