Гладков: Проблема с возможностью дозвониться в поликлиники по-прежнему остаётся

Posted 6 сентября 2021, 08:58
Published 6 сентября 2021, 08:58
Modified 1 декабря, 08:48
Updated 1 декабря, 08:48
6 сентября на оперативном совещании в региональном правительстве затронули тему здравоохранения. Вячеслав Гладков сообщил, что жителям Белгородской области всё ещё трудно дозвониться до поликлиник. По словам врио губернатора, в некоторых случаях белгородцы неделями не могут связаться с медучреждениями и записаться на приём к врачу. Гладков поручил ликвидировать эту проблему.
Проблемы есть и с системой мониторинга здоровья отдельных категорий граждан, особенно пациентов 60+ и с хроническими заболеваниями.
Сейчас по факту областной мониторинг не коррелируется с муниципальным. Работа на практике сводится к формальному отчёту. Цель простая — снизить смертность. Результат пока оставляет желать лучшего.Вячеслав Гладков
Помимо этого, врио губернатора заметил, что в Белгородской области не применяют протоколы использования препаратов. Сейчас, во время подготовки к сезонным вирусным заболеваниям, необходимо использовать рекомендации главного инфекциониста РФ, заявил Гладков.
В итоге глава региона поручил депздраву подготовить три доклада на следующее оперативное совещание.
Напомним, что на прямой линии 20 августа Вячеслав Гладков сообщил, что систему здравоохранения в Белгородской области проверит специальная комиссия из Минздрава РФ. Сам врио губернатора посещал поликлинику № 6 в Белгороде и остался недоволен: горожане пожаловались ему на очереди, сложности с записью к врачу, нехватку медикаментов.