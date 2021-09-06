bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 сентября 2021, 08:58

Published 6 сентября 2021, 08:58

Modified 1 декабря, 08:48

Updated 1 декабря, 08:48

Гладков: Проблема с возможностью дозвониться в поликлиники по-прежнему остаётся

6 сентября 2021, 08:58
Сюжет
Медицина
Врио губернатора сообщил, что в Белгородской области всё ещё трудно дозвониться в поликлиники, чтобы записаться на приём. Помимо этого, в регионе нет реально работающей системы мониторинга здоровья пожилых пациентов. Это стало понятно по итогам визита главного инфекциониста РФ.

6 сентября на оперативном совещании в региональном правительстве затронули тему здравоохранения. Вячеслав Гладков сообщил, что жителям Белгородской области всё ещё трудно дозвониться до поликлиник. По словам врио губернатора, в некоторых случаях белгородцы неделями не могут связаться с медучреждениями и записаться на приём к врачу. Гладков поручил ликвидировать эту проблему.

Проблемы есть и с системой мониторинга здоровья отдельных категорий граждан, особенно пациентов 60+ и с хроническими заболеваниями.

Сейчас по факту областной мониторинг не коррелируется с муниципальным. Работа на практике сводится к формальному отчёту. Цель простая — снизить смертность. Результат пока оставляет желать лучшего.Вячеслав Гладков

Помимо этого, врио губернатора заметил, что в Белгородской области не применяют протоколы использования препаратов. Сейчас, во время подготовки к сезонным вирусным заболеваниям, необходимо использовать рекомендации главного инфекциониста РФ, заявил Гладков.

В итоге глава региона поручил депздраву подготовить три доклада на следующее оперативное совещание.

Напомним, что на прямой линии 20 августа Вячеслав Гладков сообщил, что систему здравоохранения в Белгородской области проверит специальная комиссия из Минздрава РФ. Сам врио губернатора посещал поликлинику № 6 в Белгороде и остался недоволен: горожане пожаловались ему на очереди, сложности с записью к врачу, нехватку медикаментов.

#Новости#Белгородская область#Медицина#Губернатор#Мониторинг#Поликлиника#Вячеслав Гладков#Препараты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика