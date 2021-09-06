Гладков: Проблема с возможностью дозвониться в поликлиники по-прежнему остаётся

6 сентября на оперативном совещании в региональном правительстве затронули тему здравоохранения. Вячеслав Гладков сообщил, что жителям Белгородской области всё ещё трудно дозвониться до поликлиник. По словам врио губернатора, в некоторых случаях белгородцы неделями не могут связаться с медучреждениями и записаться на приём к врачу. Гладков поручил ликвидировать эту проблему.