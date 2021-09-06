Белгородский арбуз стал одним из самых больших в России

Posted 6 сентября 2021, 11:54
Published 6 сентября 2021, 11:54
Modified 18 сентября 2022, 10:47
Updated 18 сентября 2022, 10:47
В Ставропольском крае 5 сентября подвели итоги конкурса «Агробатл-2021». Участники из Белгородской области — семья Шляховых привезли на соревнование ягоду в 58,72 кг. С этим результатом в категории «Самый большой арбуз» белгородцы заняли третье место.
Серебро досталось арбузу из Краснодарского края (59,76 кг), а золото — представителю Соль-Илецка (65,1 кг).
Помимо этого, на конкурсе выбрали самую большую тыкву (544 кг), а также самые сладкие арбуз и дыню — их представили участники из Ставропольского и Краснодарского края.
Белгородцы не первый раз участвуют в соревновании «Агробатл». В 2020 году семья Шляховых заняла второе место: тогда на соревнование привезли ягоду в 50,02 кг. Победитель из Соль-Илецка весил почти 58 кг.
В 2019 году белгородцы заняли третье место с арбузом в 38 кг.