bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 сентября 2021, 11:54

Published 6 сентября 2021, 11:54

Modified 18 сентября 2022, 10:47

Updated 18 сентября 2022, 10:47

Белгородский арбуз стал одним из самых больших в России

6 сентября 2021, 11:54
Сюжет
Видеофакт
Вес ягоды составил 58,7 кг. О призовом месте на конкурсе «Агробатл-2021» сообщили участники конкурса — семья Шляховых из Корочанского района в официальной группе в соцсети.

В Ставропольском крае 5 сентября подвели итоги конкурса «Агробатл-2021». Участники из Белгородской области — семья Шляховых привезли на соревнование ягоду в 58,72 кг. С этим результатом в категории «Самый большой арбуз» белгородцы заняли третье место.

Серебро досталось арбузу из Краснодарского края (59,76 кг), а золото — представителю Соль-Илецка (65,1 кг).

Помимо этого, на конкурсе выбрали самую большую тыкву (544 кг), а также самые сладкие арбуз и дыню — их представили участники из Ставропольского и Краснодарского края.

Белгородцы не первый раз участвуют в соревновании «Агробатл». В 2020 году семья Шляховых заняла второе место: тогда на соревнование привезли ягоду в 50,02 кг. Победитель из Соль-Илецка весил почти 58 кг.

В 2019 году белгородцы заняли третье место с арбузом в 38 кг.

Материалы по теме
Как выбрать сладкий и спелый арбуз: Роскачество делится секретамиКак правильно выбрать арбуз, чтобы в нём не было нитратовВячеслав Гладков рассказал смешную историю про чернянский арбуз
#Новости#Видео#Общество#Белгородская область#Арбуз#Видеофакт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика