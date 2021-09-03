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В Курской области на карантин закрыли Коренную пустынь

3 сентября 2021, 08:00
Фото: Курские известия
Причиной этому стала неблагоприятная эпидобстановка по коронавирусу, сообщают «Курские известия». Монастырь не принимает паломников до 15 сентября.

Курскую Коренную Рождества Пресвятой Богородицы пустынь закрыли для посещения ещё 27 августа. Соответствующее объявление появилось на её официальном сайте.

Пустынь временно пришлось закрыть на карантин из-за неблагополучной эпидобстановки по коронавирусу. Паломников не принимают до 15 сентября. Заселиться в гостиницу монастыря они тоже не могут.

На 2 сентября в Курской области в общей сложности зарегистрировали 52 593 случая заболевания (+170 за сутки). Выздоровели 47 542 человека (+178), скончались 1286 (+6). Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, в регионе действует масочный режим, общепиту запрещено работать в ночное время, действует запрет на проведение массовых мероприятий.

В Белгородской области, для сравнения, на 2 сентября в общей сложности выявили 49 378 случаев заболевания (+141), 43 743 выздоровевших (+177) и 1014 умерших (+4).

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#Новости#Карантин#Коренная пустынь#Курская область#Черноземье#Религия
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