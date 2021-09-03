В Белгородскую область приехал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

Также руководитель региона заявил о договорённости с Минсельхозом на расширение мер поддержки сельхозпроизводителей. Так, из областного бюджета и благодаря софинансированию высшего профильного ведомства на эти цели направят почти 900 млн рублей, что на 50% больше, чем в этом году. Деньги пойдут на поддержку предпринимателей, которые занимаются выращиванием овощей в теплицах.