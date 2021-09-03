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Posted 3 сентября 2021, 06:07

Published 3 сентября 2021, 06:07

Modified 1 декабря, 08:50

Updated 1 декабря, 08:50

В Белгородскую область приехал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

3 сентября 2021, 06:07
Сюжет
Губернатор
Чиновник посетит несколько предприятий и проведёт всероссийское совещание по стратегии развития мелиоративного комплекса. Также благодаря Минсельхозу для местных сельхозпроизводителей расширятся меры поддержки, рассказал глава региона на своей странице в соцсети.

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Instagram рассказал, что в регион приедет министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Федеральный чиновник проведёт всероссийское совещание по стратегии и перспективам развития мелиоративного комплекса. После заседания стороны посетят несколько предприятий, рассказал Гладков.

Также руководитель региона заявил о договорённости с Минсельхозом на расширение мер поддержки сельхозпроизводителей. Так, из областного бюджета и благодаря софинансированию высшего профильного ведомства на эти цели направят почти 900 млн рублей, что на 50% больше, чем в этом году. Деньги пойдут на поддержку предпринимателей, которые занимаются выращиванием овощей в теплицах.

Сельхозпроизводители получат компенсацию части расходов на газ и электроэнергию, а также на модернизацию теплиц. Для производителей овощей «борщевого набора» предусмотрели и субсидии на мелиорацию. Надеюсь, в результате возрастёт объём производимой продукции и это положительно скажется на ценах. Вячеслав Гладков

Стоит отметить, что самая высокая стоимость овощного набора, который состоит из моркови, свёклы, белокочанной капусты, картофеля и лука, в регионе составляет 204 рубля, а низкая — 132 рубля. В среднем за продукты белгородцы отдают 168 рублей.

#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Заседание#Минсельхоз#Вячеслав Гладков
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